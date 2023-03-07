Легка вишуканість у кожній ложці: рецепт ароматного супу мінестроне
Джерело:ВВС Food
Суп – це страва, яку ми споживаємо майже щодня. Мінестроне – це опція, яка підкорить вас з першої ложки та обов'язково увійде у ваш повсякденний кулінарний арсенал.
Якщо хочеться чогось гарячого та ситного, суп мінестроне стане одним з найкращих варіантів. Готувати його дуже просто, а шукати особливі інгредієнти не потрібно.
До речі Весь секрет – у фрикадельках: готуємо суп із курятиною за оригінальними рецептами
Легкий рецепт супу мінестроне
Час: до 1 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 цибулина (дрібно нарізана);
– 1 – 2 тонко нарізані палички селери (за бажанням);
– 400 грамів нарізаних помідорів;
– 1 кубик курячого або овочевого бульйону;
– 1 чайна ложка сушених трав або орегано;
– три склянки суміші овочів;
– 400 грамів консервованої квасолі (промитої та просушеної);
– склянка варених макаронів або рису;
– тертий сир;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- У велику каструлю наливаємо олію, обсмажуємо цибулю та селеру впродовж 5 хвилин.
- Додаємо помідори, воду, бульйонний кубик, сушені трави, суміш овочів та доводимо до кипіння.
- Варимо 5 хвилин, періодично помішуючи.
- Коли овочі розм'якнуть, додаємо квасолю та макарони. Тушкуємо ще 5 хвилин.
- Приправляємо суп сіллю та перцем.
- Подаємо у глибоких тарілках, перед подачею посипаємо суп тертим сиром.
Смачного!