Свинячі ребра в соусі барбекю: будуть смачні, наче з гриля

28 січня 2022 , 17:58
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Поласувати пряними свинячими реберцями можна не лише в ресторані, а й удома. Приготуйте за нашим рецептом маринад, змастіть ним реберця, а решту справи зробить духовка.

Подавайте пряні свинячі ребра з вареною або печеною картоплею. І обов'язково – із салатом із квашених чи свіжих овочів.

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Рецепт свинячих ребер а-ля барбекю

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми свинячих ребер;
– 2 чайні ложки часникового порошку;
– 1 чайна ложка гранульованої цибулі;
– 2 чайні ложки паприки;
– 2 чайні ложки солі;
– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;
– ½ чайної ложки кмину;
– 1 чайна ложка чилі;
– 2 столові ложки оливкової олії.

Для соусу:
– 500 мілілітрів соусу для барбекю;
– 3 столові ложки подрібненого часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка вустерського соусу;
– ½ столової ложки каєнського перцю;
– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  1. Зачистьте ребра від плівок, викладіть на деко, укрите шаром фольги.
  1. Змішайте часниковий порошок, гранульовану цибулю, паприку, сіль, перець, кмин і чилі.


Фото Café delites

  1. Ретельно змастіть ребра сумішшю й скропіть олією. Деко з м'ясом накрийте фольгою й поставте до духовки на 2 години.
  1. За 5 хвилин до кінця приготування ребер змішайте всі інгредієнти соусу.
  1. Вийміть ребра з духовки, зніміть фольгу і змастіть їх соусом.


Фото Café delites

  1. Збільште температуру духовки до 240 градусів. Поверніть туди реберця й, не накриваючи, запікайте ще 10 хвилин.


Фото Café delites

  1. Перед подачею дайте ребрам відпочити 10 хвилин, щоб м'ясо увібрало сік перед нарізанням.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак