Свинячі ребра в соусі барбекю: будуть смачні, наче з гриля
28 січня 2022 , 17:58Читать новость на русском
Поласувати пряними свинячими реберцями можна не лише в ресторані, а й удома. Приготуйте за нашим рецептом маринад, змастіть ним реберця, а решту справи зробить духовка.
Подавайте пряні свинячі ребра з вареною або печеною картоплею. І обов'язково – із салатом із квашених чи свіжих овочів.
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Рецепт свинячих ребер а-ля барбекю
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порції: 4
– 2 кілограми свинячих ребер;
– 2 чайні ложки часникового порошку;
– 1 чайна ложка гранульованої цибулі;
– 2 чайні ложки паприки;
– 2 чайні ложки солі;
– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;
– ½ чайної ложки кмину;
– 1 чайна ложка чилі;
– 2 столові ложки оливкової олії.
Для соусу:
– 500 мілілітрів соусу для барбекю;
– 3 столові ложки подрібненого часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка вустерського соусу;
– ½ столової ложки каєнського перцю;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Зачистьте ребра від плівок, викладіть на деко, укрите шаром фольги.
- Змішайте часниковий порошок, гранульовану цибулю, паприку, сіль, перець, кмин і чилі.
Фото Café delites
- Ретельно змастіть ребра сумішшю й скропіть олією. Деко з м'ясом накрийте фольгою й поставте до духовки на 2 години.
- За 5 хвилин до кінця приготування ребер змішайте всі інгредієнти соусу.
- Вийміть ребра з духовки, зніміть фольгу і змастіть їх соусом.
Фото Café delites
- Збільште температуру духовки до 240 градусів. Поверніть туди реберця й, не накриваючи, запікайте ще 10 хвилин.
Фото Café delites
- Перед подачею дайте ребрам відпочити 10 хвилин, щоб м'ясо увібрало сік перед нарізанням.
Смачного!