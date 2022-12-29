Випадковий десерт, який підкорює світ: як приготувати світлий шоколад
Джерело:The Spruce Eats
У 2006 році одному з кондитерів вдалося удосконалити смак білого шоколаду. Смак нового десерту настільки особливий, що почав швидко поширюватися усім світом.
Світлий шоколад виглядає абсолютно новим видом цього смаколика. Це карамелізований білий шоколад, який можна використовувати для будь-яких рецептів.
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Усе, що вам потрібно для його приготування, це ребристе деко, лопатка, білий шоколад та терпіння для того, щоб помішувати шоколад кожні 10 хвилин впродовж кількох годин (процес карамелізації залежить від сорту шоколаду та може тривати від 30 хвилин до 2 годин).
Рецепт світлого шоколаду
Час: 2 годин (в середньому)
Порцій: 4
Шоколад, який підкорює світ / Фото The Spruce Eats
Інгредієнти:
- 300 грамів якісного білого шоколаду (вміст какао мінімум 30%);
- 1/2 – 1/4 чайної ложки солі, до смаку.
Приготування:
- Духовку вмикаємо на 120 градусів, в центр ставимо решітку.
- Білий шоколад дрібно нарізаємо.
- Викладаємо шоколад на ребристе деко, він має поміститися в один шар.
- Ставимо деко в духовку та топимо шоколад впродовж 10 хвилин.
- Гумовою лопаткою розрівнюємо шоколад. Він може здатися розсипчастим і сухим: просто продовжуємо випікати, доки він не розплавиться.
- Випікаємо шоколад до моменту, поки він не набуде кольору карамелі, це може зайняти від 30 хвилин до 2 годин, в залежності від духовки та шоколаду. Розгладжуємо шоколад кожні 10 хвилин.
- Коли шоколад набув потрібного кольору, солимо його та ще раз гарно розрівнюємо.
- Його можна використовувати у топленому вигляді або ж перелити у контейнер та поставити вистигати.