Готуємо карамелізовані качині ніжки зі сливами

Не знаєте, що приготувати на вечерю? А як щодо запіканки зі слив та качиних ніжок – смакота. Гайда готувати разом, адже у нас тільки найсмачніші рецепти страв.

Щоб приготувати смачну вечерю не обов'язково годинами стояти на біля плити. Ми підготували для вас рецепт качиних ніжок зі сливами, на приготування яких вам потрібно всього 20 хвилин, а решту за вас зробить духовка.

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До речі, качине м'ясо ви з легкістю можете замінити на куряче, смак страви буде ще кращий!

Рецепт качиних ніжок зі сливами

Час: 2 години

2 години Порції: 4



Запечені качині ніжки зі сливами / Фото Яни Станішевської

– 4 качині ніжки;– 8 стиглих слив;– 30 г коричневого цукру;– 300 мл імбирного пива;– 1 фіолетова цибулина;– 1 голівка часнику;– сіль;– чорний мелений перець;– шматочок імбиру.

Приготування:

Помийте сливи, розріжте навпіл та вийміть кісточки. Викладіть їх зрізом до верху та посипте цукром і натертим імбирем.

На холодній сковорідці обсмажте качині ніжки шкірою до низу. Достатньо 8 хвилин на слабкому вогні.

Переверніть качині ніжки та обсмажте їх ще 4 хвилини.

На жирі, що залишився від качиних ніжок обсмажте дрібно нарізану цибулю, часник. Посоліть та поперчіть засмажку.

На дно жаротривкої форми викладіть часник та цибулю, половину слив та качині ніжки. Між м'ясом викладіть решту слив та залийте імбирним пивом.



Запечені качині ніжки зі сливами / Фото Яни Станішевської

Трішки посоліть м'ясо та відправте страву випікатися в духовку розігріту до 180 градусів на 1,5 години.