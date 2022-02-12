Святкуємо вихідні: рецепт неймовірних тако з квасолею

Вихідні – це особливий час, коли хочеться набратися енергію та скуштувати щось святкове. Тако – завжди чудовий вибір для веселого і "смачного" проведення часу.

Тако – це страва, яка завдяки своїй універсальності та смаку буквально підкорила світ. Мексиканський смаколик чудово підходить для того, щоб "відсвяткувати" вікенд.

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Кілька хвилин, легким та приємний процес приготування – і смачнюща страва вже на вашому столі!

Рецепт тако з квасолею

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

Мексиканська насолода / Фото Pexels

Інгредієнти

столова ложка оливкової олії;

половинка ріпчастої цибулі;

1,5 чайної ложки меленого перцю чилі;

0,5 чайної ложки чебрецю;

1/4 чайної ложки солі;

банка консервованої квасолі;

1/4 склянки води;

8 коржів тортильї;

соус сальса – за смаком;

капуста, авокадо, шматочки лайма – для краси.

Приготування

Розігріваємо на пательні олію, кладемо на сковорідку дрібно порізану кубиками цибулю, додаємо спеції та смажимо 2 хвилини. Додаємо на сковорідку квасолю та воду, смажимо ще 5 хвилин. Розігріваємо тортильї відповідно до інструкції. Наповнюємо коржі начинкою та поливаємо сальсою. Прикрашаємо страву та подаємо до столу.

Смачного!