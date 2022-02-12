Святкуємо вихідні: рецепт неймовірних тако з квасолею

12 лютого 2022 , 14:16
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Джерело:

24 канал

Вихідні – це особливий час, коли хочеться набратися енергію та скуштувати щось святкове. Тако – завжди чудовий вибір для веселого і "смачного" проведення часу.

Тако – це страва, яка завдяки своїй універсальності та смаку буквально підкорила світ. Мексиканський смаколик чудово підходить для того, щоб "відсвяткувати" вікенд.

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Кілька хвилин, легким та приємний процес приготування – і смачнюща страва вже на вашому столі!

Рецепт тако з квасолею

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

Мексиканська насолода / Фото Pexels

Інгредієнти

  • столова ложка оливкової олії;
  • половинка ріпчастої цибулі;
  • 1,5 чайної ложки меленого перцю чилі;
  • 0,5 чайної ложки чебрецю;
  • 1/4 чайної ложки солі;
  • банка консервованої квасолі;
  • 1/4 склянки води;
  • 8 коржів тортильї;
  • соус сальса – за смаком;
  • капуста, авокадо, шматочки лайма – для краси.

Приготування

  1. Розігріваємо на пательні олію, кладемо на сковорідку дрібно порізану кубиками цибулю, додаємо спеції та смажимо 2 хвилини.
  2. Додаємо на сковорідку квасолю та воду, смажимо ще 5 хвилин.
  3. Розігріваємо тортильї відповідно до інструкції.
  4. Наповнюємо коржі начинкою та поливаємо сальсою.
  5. Прикрашаємо страву та подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська