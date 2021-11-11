Так картоплю ви ще не подавали: рецепт запіканки з лососем та овочами

11 листопада 2021 , 21:50
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Ця запіканка з картоплі не тільки смачна, а й вишукана. Адже завдяки кондитерському мішку та фігурній насадці, картопляне пюре виглядає наче справжній витвір мистецтва. Рецептом поділилася Яна Станішевська.

Ця страва з картоплі надзвичайно схожа за принципом приготування на пастуший пиріг, але замість м'ясного фаршу авторка додала червону рибу.

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Спробуйте й ви приготувати таку оригінальну запіканку з картоплі вдома. Ми впевнені, що рідні будуть в захваті.

Рецепт картопляної запіканки

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8


Картопляна запіканка з лососем / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:
 – 400 грамів лосося;
 – 400 грамів картоплі;
 – 200 мілілітрів вершків;
 – 50 мілілітрів білого вина;
 – жменька замороженого зеленого горошку;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – 2 – 3 зубчики часнику;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Почистіть картоплю від шкірки та відправте її в каструлю з водою. Трішки посоліть воду та варіть її до готовності.
  1. Рибу розріжте на великі шматочки та обсмажте на сковорідці з олією протягом 3 хвилин з кожної сторони.
  1. Вийміть рибу зі сковорідки, натомість обсмажте на ній нарізану кубиками цибулю та часник.
  1. Влийте до овочів вина, а через хвилину – вершків.
  1. Тушкуйте соус 3 – 4 хвилин та зніміть з плити.
  1. Вилийте готовий соус в жаротривку форму, в якій будете випікати запіканку. Зверху викладіть шматочки риби та посипте все горошком.
  1. Зцідіть воду з картоплі, розімніть її в пюре разом з вершками.
  1. Перекладіть пюре в кондитерський мішок з фігурною насадкою та відсадіть картоплю на рибу.
  1. Випікайте запіканку в духовці розігрітій до 190 градусів протягом 20 хвилин.
  1. Готову страву подавайте до столу гарячою. Смачного!
Автор: Богданна Рибак