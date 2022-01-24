Пряна курка у вершках: тане в роті, наче морозиво

24 січня 2022 , 14:38
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Джерело:

Сafe delites

Куряче філе, тушковане у вершках із чебрецем та розмарином, полонить вас із першого ж шматочка. І готується воно... ну, хіба що трохи складніше, ніж макарони.

Рецепт курки з вершками та травами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

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Фото Cafe delites

Інгредієнти:
 – 4 курячі грудки;
 – по 2 чайні ложки гранульованого часнику та цибулі;
 – 1 чайна ложка свіжої подрібненої петрушки;
 – по ½ чайної ложки сушеного чебрецю та сушеного розмарину;
 – сіль;
 – мелений чорний перець.

Для соусу:
 – 4 зубчики часнику;
 – 1 чайна ложка подрібненої свіжої петрушки;
 – по ½ чайної ложки сухого чебрецю та розмарину;
 – 1 склянка вершків;
 – сіль;
 – мелений чорний перець;
 – 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю + 1 столова ложка води.

Приготування:

  1. Курячі грудки ретельно помийте й просушіть їх на паперовому рушнику. Посипте гранульованим сушеним часником та цибулею, додайте подрібнену зелень і натріть спеціями.
  1. Розігрійте сковорідку з 1 столовою ложкою оливкової олії, обсмажте на ній філе (по 5 хвилин із кожного боку) і перекладіть їх на тарілку.


Фото Cafe delites

  1. На тій же сковорідці розігрійте 2 чайні ложки оливкової олії й обсмажте подрібнений свіжий часник та петрушку. Додайте чебрець та розмарин і тушкуйте 1 хвилину (до появи аромату).
  1. Влийте вершки ц присмачте спеціями. Доведіть соус до кипіння й додайте суміш із кукурудзяного крохмалю та води.


Фото Cafe delites

  1. Зменште вогонь і варіть соус, доки не загусне.
  1. Викладіть курячі грудки в соус і тушкуйте 5 – 10 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак