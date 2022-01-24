Пряна курка у вершках: тане в роті, наче морозиво
24 січня 2022 , 14:38Читать новость на русском
Джерело:Сafe delites
Куряче філе, тушковане у вершках із чебрецем та розмарином, полонить вас із першого ж шматочка. І готується воно... ну, хіба що трохи складніше, ніж макарони.
Рецепт курки з вершками та травами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
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Фото Cafe delites
– 4 курячі грудки;
– по 2 чайні ложки гранульованого часнику та цибулі;
– 1 чайна ложка свіжої подрібненої петрушки;
– по ½ чайної ложки сушеного чебрецю та сушеного розмарину;
– сіль;
– мелений чорний перець.
Для соусу:
– 4 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка подрібненої свіжої петрушки;
– по ½ чайної ложки сухого чебрецю та розмарину;
– 1 склянка вершків;
– сіль;
– мелений чорний перець;
– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю + 1 столова ложка води.
Приготування:
- Курячі грудки ретельно помийте й просушіть їх на паперовому рушнику. Посипте гранульованим сушеним часником та цибулею, додайте подрібнену зелень і натріть спеціями.
- Розігрійте сковорідку з 1 столовою ложкою оливкової олії, обсмажте на ній філе (по 5 хвилин із кожного боку) і перекладіть їх на тарілку.
Фото Cafe delites
- На тій же сковорідці розігрійте 2 чайні ложки оливкової олії й обсмажте подрібнений свіжий часник та петрушку. Додайте чебрець та розмарин і тушкуйте 1 хвилину (до появи аромату).
- Влийте вершки ц присмачте спеціями. Доведіть соус до кипіння й додайте суміш із кукурудзяного крохмалю та води.
Фото Cafe delites
- Зменште вогонь і варіть соус, доки не загусне.
- Викладіть курячі грудки в соус і тушкуйте 5 – 10 хвилин.
Смачного!