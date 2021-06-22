Що таке таратор: простий рецепт холодної страви

Легкий та поживний холодний суп – таратор – чудова ідея на вечерю. Ми підготували для вас простий рецепт першої страви, яку ви з легкістю приготуєте вдома.

Таратор – національна страва болгарської кухні. Суп готують з кислого молока або йогурту, з додаванням огірків, часнику, оцту, рослинної олії та кропу, який подають холодним.

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Холодну першу страву готують у літні спекотні дні. Також до страви додають подрібнені у крихту волоські горіхи для загустіння. Іноді кисле молоко замінюють водою, кефіром, йогуртом та додають лід.

Таратор у перекладі – холодний суп. У Болгарії страву називають – кисле молоко (киселе мляко).

Схожий за рецептом суп популярний в Албанії, Македонії та Туреччині.

Як приготувати таратор

Час: 2 години 15 хвилин

2 години 15 хвилин Порції: 2

2 Калорійність на 100 грамів: 149 ккал

Часник почистіть. У ступі подрібніть часник з горіхами, додайте сіль, перець.

– 450 мілілітрів кефіру 1 – 2,5%;– 2 – 3 огірки;– 3 зубчики часнику;– пучок кропу;– 1/2 склянки горіхів;– 100 мілілітрів кип'яченої води;– перець;– сіль.

Часник/ Фото Pexels

Кріп помийте, подрібніть ножем. Огірки почистіть від шкірки, наріжте скибочками.

Огірки / Фото Unsplash

У каструлю викладіть огірки, кріп, часник з горіхами, додайте кефір, перемішайте. Якщо суп дуже густий – додайте кип'ячену холодну воду, відправте у холодильник на дві години.

Холодний суп з огірком/ Фото Freepik