Що таке таратор: простий рецепт холодної страви

22 червня 2021 , 21:35
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Джерело:

24 канал

Легкий та поживний холодний суп – таратор – чудова ідея на вечерю. Ми підготували для вас простий рецепт першої страви, яку ви з легкістю приготуєте вдома.

Таратор – національна страва болгарської кухні. Суп готують з кислого молока або йогурту, з додаванням огірків, часнику, оцту, рослинної олії та кропу, який подають холодним.

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Холодну першу страву готують у літні спекотні дні. Також до страви додають подрібнені у крихту волоські горіхи для загустіння. Іноді кисле молоко замінюють водою, кефіром, йогуртом та додають лід. 

Таратор у перекладі – холодний суп. У Болгарії страву називають – кисле молоко (киселе мляко). 

Схожий за рецептом суп популярний в Албанії, Македонії та Туреччині.

Як приготувати таратор

  • Час: 2 години 15 хвилин
  • Порції: 2
  • Калорійність на 100 грамів: 149 ккал
Інгредієнти:
– 450 мілілітрів кефіру 1 – 2,5%;
– 2 – 3 огірки;
– 3 зубчики часнику;
– пучок кропу;
– 1/2 склянки горіхів;
– 100 мілілітрів кип'яченої води;
– перець;
– сіль.
  1. Часник почистіть. У ступі подрібніть часник з горіхами, додайте сіль, перець.

Часник/ Фото Pexels

  1. Кріп помийте, подрібніть ножем.
  2. Огірки почистіть від шкірки, наріжте скибочками.

Огірки / Фото Unsplash

  1. У каструлю викладіть огірки, кріп, часник з горіхами, додайте кефір, перемішайте. Якщо суп дуже густий – додайте кип'ячену холодну воду, відправте у холодильник на дві години.

Холодний суп з огірком/ Фото Freepik

  1. Готовий суп задекоруйте подрібненим кропом, скибочкою огірка. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева