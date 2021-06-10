Тарталетки з ванільним кремом і полуницею: простий рецепт десерту

Тарталетки з ванільним кремом і полуницею – легкий літній десерт. Ми підготували для вас простий рецепт смачної випічки, яка усім сподобається.
Тарталетки з ванільним кремом і полуницею легко приготувати вдома. Для крему використовувати вершковий, масляний або заварний крем.
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Для прикрашання – будь-які ягоди та фрукти. Подавайте до чаю або кави.
Як приготувати тарталетки з ванільним кремом і полуницею
- Час: 55 хвилин
- Порції: 4 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 405 ккал
– 200 грамів борошна;
– 100 грамів масла 82%;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 2 жовтки;
– 3 столові ложки води;
– 300 грамів полуниці.
– дрібка солі. Інгредієнти для крему:
– 100 грамів цукру;
– 300 мілілітрів молока 3,2%;
– 3 жовтки;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– ванільний цукор.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте вершкове масло з борошном, додайте сіль, розітріть у крихту. Далі додайте воду, цукрову пудру, жовтки, замісіть тісто.
Тісто для тарталеток/ Фото Pexels
- Загорніть тісто харчовою плівкою, відправте у холодильник на 30 хвилин. Тісто розділіть на 5-8 частин. Сформуйте кульки, розкатайте коржики, викладіть у форми.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте випікатись протягом 20 хвилин. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
- Для приготування крему у каструлю з'єднайте жовтки з цукром, влийте молоко, додайте ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, поставте на вогонь, поступово помішуючи. Перемішайте до однорідної консистенції. Зніміть з вогню, вилийте у миску, накрийте харчовою плівкою, залиште для охолодження.
Тарталетки з полуницею/ Фото Unsplash
- Полуницю ретельно помийте, почистіть від листочків, наріжте скибочками.
- Крем викладіть у кондитерський мішок, викладіть у готові тарталетки, задекоруйте полуницею. Смачного!