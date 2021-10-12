Таємниці кулінарних експертів: як смачно приготувати рибу

Риба є незамінною складовою здорового раціону, а отже, регулярно має з'являтися на нашому столі. І смачно готувати її зовсім не складно. Слід лише знати кілька кулінарних секретів.

Шедевр кулінарного мистецтва може вийти лише зі свіжої риби. Тож, обираючи карпа, щуку, форель чи іншу улюблену рибу, особливу увагу звертайте на їхню свіжість. Свіжа риба має злегка вологу блискучу луску, ясні опуклі очі, її тушка товста та еластична.

Цікаво Обід в офіс за 30 хвилин: французький сендвіч, яйця по-шотландськи, курячі стріпси з гарбузом

Щоб безпечно випотрошити рибу, акуратно надріжте живіт тонким гострим ножем від заднього проходу до голови. Видаліть усі нутрощі з черева риби й акуратно зішкребіть чорний наліт та згустки крові зсередини біля спини. Наступним кроком треба видалити зябра. Просто витягніть їх пальцями, при необхідності акуратно обрізаючи їх гострими ножицями. Ретельно промийте випотрошену рибу зсередини та зовні під струменем холодної проточної води.

Неймовірна страва / Фото unsplash

Одним із найкращих та корисних способів приготування риби – на пару чи зварити. Інколи цей спосіб здається занадто простим та прісним, але це легко виправити – слід додати у воду улюблені спеції, а саму страву подати із відповідним соусом.

Риба – одна із запорук здорового раціону / Фото unsplash

Лимон не завжди є успішним союзником для риби. Якщо обрана риба не належить до жирних сортів, то у результаті можна отримати занадто суху страву. Краще використовуйте для маринаду звичайне розтоплене вершкове масло. Для пікантності у рибу можна додати ложку білого сухого вина.

Секрети вдалої страви / Фото unsplash

Смажена риба особливо смакуватиме з хрусткою скоринкою. Головний секрет приготування такої риби – вірна сковорідка з антипригарним покриттям.