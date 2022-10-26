Виручить у будь-який момент: заготовляємо терті бурячки

Закрутки – це те, що завжди рятує нас у скрутні часи. Цього року не завжди буде можливість почаклувати на кухні, тож підготовці до зими варто приділити особливу увагу.

В українській кухні буряк популярний не лише завдяки борщу. З цього овоча можна приготувати безліч страв та заготовок на зиму, які смакують по-особливому.

До речі Яловичина vs телятина: яке м'ясо обрати

Тертий буряк – одна з чудових "зимових" опцій, якою варто скористатися. На перший погляд, рецепт може здатися дуже трудомістким, але якщо у вас є кухонний комбайн – справа піде дуже швидко. Також варто не забути про гумові рукавички, адже відмити буряк з рук не так просто, як ми собі можемо уявляти.

Рецепт тертого буряка на зиму

Час: 2 години

Порцій: 6 баночок по 0,5 літра

Просто та смачно / Фото Cztery fajery

Інгредієнти:

4 кілограми буряка;

0,5 склянки цукру;

0,5 склянки оцту;

столова ложка солі;

за бажанням можна додати 3 столові ложки олії.

Приготування: