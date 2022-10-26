Виручить у будь-який момент: заготовляємо терті бурячки
Джерело:Cztery fajery
Закрутки – це те, що завжди рятує нас у скрутні часи. Цього року не завжди буде можливість почаклувати на кухні, тож підготовці до зими варто приділити особливу увагу.
В українській кухні буряк популярний не лише завдяки борщу. З цього овоча можна приготувати безліч страв та заготовок на зиму, які смакують по-особливому.
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Тертий буряк – одна з чудових "зимових" опцій, якою варто скористатися. На перший погляд, рецепт може здатися дуже трудомістким, але якщо у вас є кухонний комбайн – справа піде дуже швидко. Також варто не забути про гумові рукавички, адже відмити буряк з рук не так просто, як ми собі можемо уявляти.
Рецепт тертого буряка на зиму
Час: 2 години
Порцій: 6 баночок по 0,5 літра
Просто та смачно / Фото Cztery fajery
Інгредієнти:
- 4 кілограми буряка;
- 0,5 склянки цукру;
- 0,5 склянки оцту;
- столова ложка солі;
- за бажанням можна додати 3 столові ложки олії.
Приготування:
- Буряк миємо у холодній воді та кладемо у каструлю. Заливаємо водою та варимо до готовності.
- Зливаємо воду та даємо буряку трішки охолонути. Потім зрізаємо кінці з двох сторін та чистимо овоч.
- Крупно натираємо буряк (для цього застосовуємо терко або комбайн).
- Перекладаємо буряк у велику миску, додаємо половину солі, цукру та оцту і ретельно перемішуємо. Спробуйте на смак та за потреби додайте ще солі, цукру та оцту на свій розсуд.
- Миємо банки та ошпарюємо окропом. Накладаємо буряк у банки. Залишаємо вгорі 2 сантиметри вільного простору.
- Закриваємо банки та пастеризуємо 25 – 30 хвилин.
- Виймаємо банки та перевертаємо догори дном до повного охолодження.