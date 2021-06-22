Улюблений смаколик дорослих і дітей – тертий ягідний пиріг за рецептом Лізи Глінської

Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачного тертого пирога з ягодами на своїй сторінці в інстаграм. Дівчина приготувала його з полуницею, чорницею, малиною та чорною смородиною, а сам процес виклала у відео.
Тертий пиріг – улюблений десерт багатьох, адже він досить швидкий у приготуванні та у нього можна покласти будь-яку начинку.
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Ліза Глінська запропонувала читачам приготувати його з ягідним міксом з полуниці, чорниці, малини та чорної смородини.
Рецепт тертого пирога з літніми ягодами
- Час: 120 хвилин
- Порції: 5 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 289 ккал
Як приготувати тісто на тертий пирігІнгредієнти для тіста:
– 200 г борошна;
– 100 г холодного вершкового масла;
– 80 г жовтків;
– 60 г цукру;
– 6 г розпушувача;
– дрібка солі.
- У невеликій мисці з'єднайте жовтки з цукром, трішки їх перетріть.
Готуємо тісто / Скріншот з відео
- В іншій мисці з'єднайте борошно з розпушувачем та сіллю.
Готуємо тісто / Скріншот з відео
- Заздалегідь охолоджене вершкове масло натріть до борошна.
- Додайте яйце та цукор в борошняну масу та замісіть тісто.
Готуємо тісто / Скріншот з відео
- Відділіть від загальної маси тіста 1/3 та загорніть в шар харчової плівки. Відправте тісто в морозилку, а тісто, що залишилося загорніть в харчову плівку й покладіть в холодильник на 30 хвилин.
Як приготувати начинку на тертий пирігІнгредієнти для начинки:
– 100 г полуниці;
– 100 г малини;
– 50 г чорної смородини;
– 50 г чорниці;
– 60 г цукру;
– 20 г кукурудзяного крохмалю.
Для глазурі:
– 20 г жовтка;
– 1 ст. л молока.
- У невелику каструлю покладіть всі ягоди.
- Змішайте цукор з крохмалем та додайте до ягід – перемішайте.
Готуємо ягідну начинку / Скріншот з відео
- Поставте каструлю з ягодами на вогонь та при постійному помішуванні доведіть її до кипіння. Дайте покипіти 20 – 30 секунд та перелийте в чисту миску.
- Охолодіть начинку для тертого пирога.
Формуємо тертий пиріг з ягідним міксом
- Візьміть тісто з холодильника, розкачайте його скалкою між двома шарами пергаменту для випікання.
Розкачуємо тісто / Скріншот з відео
- Можна приготувати пиріг квадратної форми, а можна круглої. Якщо ви обрали другий варіант. ваше коло повинне бути діаметром 23 – 24 сантиметри.
Формуємо пиріг / Скріншот з відео
- Зніміть пергамент та перекладіть сформоване тісто на деко.
- Зайві рештки тіста з країв зріжте ножем.
Формуємо пиріг / Скріншот з відео
- Викладіть начинку на тісто та розрівняйте її силіконовою лопаткою.
Формуємо пиріг / Скріншот з відео
- Дістаньте тісто з морозилки та натріть його поверх начинки на грубу тертку.
- Випікайте тертий пиріг в розігрітій до 175 градусів духовці протягом 30 – 35 хвилин.
Формуємо пиріг / Скріншот з відео
- З'єднайте жовток з молоком та змажте глазур'ю поверхню пирога за 5 хвилин до завершення випікання.
Формуємо пиріг / Скріншот з відео
- Готовий пиріг охолодіть та посипте цукровою пудрою. Смачного!
Готовий тертий пиріг з ягодами / Скріншот з відео
Рецепт приготування тертого пирога з ягодами – відео: