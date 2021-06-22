Улюблений смаколик дорослих і дітей – тертий ягідний пиріг за рецептом Лізи Глінської

22 червня 2021 , 20:25
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачного тертого пирога з ягодами на своїй сторінці в інстаграм. Дівчина приготувала його з полуницею, чорницею, малиною та чорною смородиною, а сам процес виклала у відео.

Тертий пиріг – улюблений десерт багатьох, адже він досить швидкий у приготуванні та у нього можна покласти будь-яку начинку.

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Ліза Глінська запропонувала читачам приготувати його з ягідним міксом з полуниці, чорниці, малини та чорної смородини.

Рецепт тертого пирога з літніми ягодами

  • Час: 120 хвилин
  • Порції: 5 – 6
  • Калорійність на 100 грамів: 289 ккал

Як приготувати тісто на тертий пиріг

Інгредієнти для тіста:
 – 200 г борошна;
 – 100 г холодного вершкового масла;
 – 80 г жовтків;
 – 60 г цукру;
 – 6 г розпушувача;
 – дрібка солі.
  1. У невеликій мисці з'єднайте жовтки з цукром, трішки їх перетріть.


    Готуємо тісто / Скріншот з відео
     
  2. В іншій мисці з'єднайте борошно з розпушувачем та сіллю.


    Готуємо тісто / Скріншот з відео
     
  3. Заздалегідь охолоджене вершкове масло натріть до борошна. 
  4. Додайте яйце та цукор в борошняну масу та замісіть тісто.


    Готуємо тісто / Скріншот з відео
     
  5. Відділіть від загальної маси тіста 1/3 та загорніть в шар харчової плівки. Відправте тісто в морозилку, а тісто, що залишилося загорніть в харчову плівку й покладіть в холодильник на 30 хвилин.

Як приготувати начинку на тертий пиріг

Інгредієнти для начинки:
 – 100 г полуниці;
 – 100 г малини;
 – 50 г чорної смородини;
 – 50 г чорниці;
 – 60 г цукру;
 – 20 г кукурудзяного крохмалю.
Для глазурі:
 – 20 г жовтка;
 – 1 ст. л молока.
  1. У невелику каструлю покладіть всі ягоди. 
  2. Змішайте цукор з крохмалем та додайте до ягід – перемішайте.


    Готуємо ягідну начинку / Скріншот з відео
     
  3. Поставте каструлю з ягодами на вогонь та при постійному помішуванні доведіть її до кипіння. Дайте покипіти 20 – 30 секунд та перелийте в чисту миску.
  4. Охолодіть начинку для тертого пирога. 

Формуємо тертий пиріг з ягідним міксом

  1. Візьміть тісто з холодильника, розкачайте його скалкою між двома шарами пергаменту для випікання.


    Розкачуємо тісто / Скріншот з відео
     
  2. Можна приготувати пиріг квадратної форми, а можна круглої. Якщо ви обрали другий варіант. ваше коло повинне бути діаметром 23 – 24 сантиметри.


    Формуємо пиріг / Скріншот з відео
     
  3. Зніміть пергамент та перекладіть сформоване тісто на деко.
  4. Зайві рештки тіста з країв зріжте ножем.


    Формуємо пиріг / Скріншот з відео
     
  5. Викладіть начинку на тісто та розрівняйте її силіконовою лопаткою.


    Формуємо пиріг / Скріншот з відео
     
  6. Дістаньте тісто з морозилки та натріть його поверх начинки на грубу тертку.
  7. Випікайте тертий пиріг в розігрітій до 175 градусів духовці протягом 30 – 35 хвилин.


    Формуємо пиріг / Скріншот з відео
     
  8. З'єднайте жовток з молоком та змажте глазур'ю поверхню пирога за 5 хвилин до завершення випікання.


    Формуємо пиріг / Скріншот з відео
     
  9. Готовий пиріг охолодіть та посипте цукровою пудрою. Смачного!


    Готовий тертий пиріг з ягодами / Скріншот з відео

Рецепт приготування тертого пирога з ягодами – відео:

Автор: Богданна Рибак