The Ritz Paris відкриває кондитерську Le Comptoir: чим пригощають у новому закладі

25 травня 2021 , 10:44
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Джерело:

Forbes

7 червня 2021 року легендарний паризький Palace Ritz відкриє свої двері перед шанувальниками справжньої вишуканої їжі. Бутик вишуканих кондитерських виробів Ritz Paris Le Comptoir та Франсуа Перре, зірка серії Netflix "Шеф-кухар у вантажівці" частуватиме гурманів стравами за адресою: вулиця Камбон, 38.

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Наталі Бадер Мессіан – експерт з брендів та роздрібної торгівлі приєдналася до виконавчої ради The Ritz у січні 2020 року та прокоментувала концепцію закладу:

Наша мета – зробити так, щоб The Ritz засяяв у всьому світі. Ми хочемо зберегти палац на вершині індустрії гостинності. Першим новим кроком є ​​винахід торгових точок шляхом створення вишуканої випічки, – відзначила Наталі Бадер Мессіан.

Наталі Бадер Мессіан / Фото Forbes

 The Ritz Paris Le Comptoir стане новим місцем для справжніх гурманів та поціновувачів вишуканих страв. 

Чим частуватимуть гостей закладу

З понеділка по суботу Ritz Paris Le Comptoir частуватиме відвідувачів закладу вишуканими круасанами, шоколадними цукерками, у меню буде три варіанти обідніх бутербродів і звичайно, традиційні частування від  Франсуа Перре.

Печиво Мадлен / Фото Forbes

Франсуа Перре – популярний кондитер свого покоління, він любить говорити: "Хіба мистецтво збалансованих смаків не викликає у вас бажання знову занурити свою ложку у страву з посмішкою на вустах й без необхідності просити склянку води, коли закінчите? Десерт повинен вразити і викликати бажання. Її ласуни повинні викликати у вас бажання повернутися".

Полуничний тарт / Фото Forbes

The Ritz Paris Le Comptoir частуватиме вас десертами від соковитого печива Мадлен з фруктами до шоколаду, серед асортименту мармурові торти й тарталетки. Гості можуть взяти десерти з собою у фірмових персикових паперових коробках із зображеннями видатних Сезара Рітца, Огюст Ескоф'є та Франсуа Перре.

Варіація салату Цезар у сендвічі / Фото Forbes

Окрім вишуканих десертів гості закладу можуть придбати вишуканні подарункові набори свічок Ritz з ароматами кондитерських виробів або шампанське Ritz та вина, вибрані підвалами Ritz.

Інтер'єр The Ritz Paris Le Comptoir

Декор закладу The Ritz Paris Le Comptoir бездоганний і ніжний, зі світловою структурою, білими та бежевими відтінками, візками в стилі артдеко чи шафами з Китаю.

Інтер'єр The Ritz Paris Le Comptoir / Фото Forbes

The Ritz Paris Le Comptoir – затишне місце, де можна скуштувати виняткові творіння Франсуа Перре. Усередині закладу The Ritz Paris Le Comptoir гігантська люстра з богемського кришталю нагадує вигнуту форму печива Мадлен.

Шестиметрова шкіряна банкетка, восьмиметровий білий прилавок наповненим вишуканою випічкою та солодощами зачарує вас та вам не захочеться покидати The Ritz Paris Le Comptoir.

Автор: Богданна Рибак