The Ritz Paris відкриває кондитерську Le Comptoir: чим пригощають у новому закладі

7 червня 2021 року легендарний паризький Palace Ritz відкриє свої двері перед шанувальниками справжньої вишуканої їжі. Бутик вишуканих кондитерських виробів Ritz Paris Le Comptoir та Франсуа Перре, зірка серії Netflix "Шеф-кухар у вантажівці" частуватиме гурманів стравами за адресою: вулиця Камбон, 38.

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Наталі Бадер Мессіан – експерт з брендів та роздрібної торгівлі приєдналася до виконавчої ради The Ritz у січні 2020 року та прокоментувала концепцію закладу:

Наша мета – зробити так, щоб The Ritz засяяв у всьому світі. Ми хочемо зберегти палац на вершині індустрії гостинності. Першим новим кроком є ​​винахід торгових точок шляхом створення вишуканої випічки, – відзначила Наталі Бадер Мессіан.

Наталі Бадер Мессіан / Фото Forbes

The Ritz Paris Le Comptoir стане новим місцем для справжніх гурманів та поціновувачів вишуканих страв.

Чим частуватимуть гостей закладу

З понеділка по суботу Ritz Paris Le Comptoir частуватиме відвідувачів закладу вишуканими круасанами, шоколадними цукерками, у меню буде три варіанти обідніх бутербродів і звичайно, традиційні частування від Франсуа Перре.

Печиво Мадлен / Фото Forbes

Франсуа Перре – популярний кондитер свого покоління, він любить говорити: "Хіба мистецтво збалансованих смаків не викликає у вас бажання знову занурити свою ложку у страву з посмішкою на вустах й без необхідності просити склянку води, коли закінчите? Десерт повинен вразити і викликати бажання. Її ласуни повинні викликати у вас бажання повернутися".

Полуничний тарт / Фото Forbes

The Ritz Paris Le Comptoir частуватиме вас десертами від соковитого печива Мадлен з фруктами до шоколаду, серед асортименту мармурові торти й тарталетки. Гості можуть взяти десерти з собою у фірмових персикових паперових коробках із зображеннями видатних Сезара Рітца, Огюст Ескоф'є та Франсуа Перре.

Варіація салату Цезар у сендвічі / Фото Forbes

Окрім вишуканих десертів гості закладу можуть придбати вишуканні подарункові набори свічок Ritz з ароматами кондитерських виробів або шампанське Ritz та вина, вибрані підвалами Ritz.

Інтер'єр The Ritz Paris Le Comptoir

Декор закладу The Ritz Paris Le Comptoir бездоганний і ніжний, зі світловою структурою, білими та бежевими відтінками, візками в стилі артдеко чи шафами з Китаю.

Інтер'єр The Ritz Paris Le Comptoir / Фото Forbes

The Ritz Paris Le Comptoir – затишне місце, де можна скуштувати виняткові творіння Франсуа Перре. Усередині закладу The Ritz Paris Le Comptoir гігантська люстра з богемського кришталю нагадує вигнуту форму печива Мадлен.

Шестиметрова шкіряна банкетка, восьмиметровий білий прилавок наповненим вишуканою випічкою та солодощами зачарує вас та вам не захочеться покидати The Ritz Paris Le Comptoir.