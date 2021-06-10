Тірамісу з полуницею: ніжний літній десерт від Тані Литвинової

10 червня 2021 , 13:27
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Джерело:

Youtube Тані Литвинової

Тірамісу – популярний італійський десерт, який подобається усім. Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками оригінальним рецептом з полуницею.

Тетяна Литвинова розповідає як правильно приготувати вишуканий десерт з полуницею. Для крему найкраще використовувати сир "Маскарпоне" та збиті вершки, а для основи – печиво або бісквіт. 

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Італійці перекладають назву –  "підняти настрій". Традиційно його подають з кавою. 

Тірамісу з полуницею

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4 – 6
  • Калорійність на 100 грамів: 300 ккал
Інгредієнти:
– 12 – 15 шт. печива "Савоярді";
– 400 грамів полуниці;
– 5 – 6 листочків м'яти. Інгредієнти:
– 500 грамів сиру "Маскарпоне";
– 6 шт. жовтків;
– 300 грамів вершків 33%;
– 200 грамів цукрової пудри;
– 10 грамів ванільного цукру.
  1. У миску викладіть холодні вершки, збийте міксером, загорніть у харчову плівку, відправте у холодильник.

Полуничне пюре/ скріншот з відео

  1. Полуницю помийте, почистіть, блендером подрібніть у пюре.
  2. Для приготування крему у миску викладіть жовтки, додайте дві столові ложки цукрової пудри, збийте, поставте на водяну баню. Зніміть з вогню, залиште для охолодження.

Процес приготування крему/ скріншот з відео

  1. У жовтки додайте м'який сир, додайте три столові ложки цукрової пудри, ванільний цукор, збийте міксером. Влийте крем у вершки, акуратно перемішайте ложкою.

Печиво у полуничному пюре/ скріншот з відео

  1. Печиво занурте у полуничне пюре, викладіть у тарілку, зверху вилийте пюре.
    Зверху вилийте крем.
  2. М'яту помийте, подрібніть ножем.
  3. Готовий десерт накрийте харчовою плівкою, відправте у холодильник на 3 – 4 години.

Тірамісу з полуницею/ скріншот відео

  1. Перед подачею прикрасьте скибочками полуниці, м'ятою, цукровою пудрою. Смачного!

Тірамісу з полуницею  – рецепт від Тані Литвинової у відео:

 

Автор: Євгенія Тугушева