Тірамісу з полуницею: ніжний літній десерт від Тані Литвинової

Тірамісу – популярний італійський десерт, який подобається усім. Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками оригінальним рецептом з полуницею.

Тетяна Литвинова розповідає як правильно приготувати вишуканий десерт з полуницею. Для крему найкраще використовувати сир "Маскарпоне" та збиті вершки, а для основи – печиво або бісквіт.

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Італійці перекладають назву – "підняти настрій". Традиційно його подають з кавою.

Тірамісу з полуницею

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 300 ккал

У миску викладіть холодні вершки, збийте міксером, загорніть у харчову плівку, відправте у холодильник.

– 12 – 15 шт. печива "Савоярді";– 400 грамів полуниці;– 5 – 6 листочків м'яти.– 500 грамів сиру "Маскарпоне";– 6 шт. жовтків;– 300 грамів вершків 33%;– 200 грамів цукрової пудри;– 10 грамів ванільного цукру.

Полуничне пюре/ скріншот з відео

Полуницю помийте, почистіть, блендером подрібніть у пюре. Для приготування крему у миску викладіть жовтки, додайте дві столові ложки цукрової пудри, збийте, поставте на водяну баню. Зніміть з вогню, залиште для охолодження.

Процес приготування крему/ скріншот з відео

У жовтки додайте м'який сир, додайте три столові ложки цукрової пудри, ванільний цукор, збийте міксером. Влийте крем у вершки, акуратно перемішайте ложкою.

Печиво у полуничному пюре/ скріншот з відео

Печиво занурте у полуничне пюре, викладіть у тарілку, зверху вилийте пюре.

Зверху вилийте крем. М'яту помийте, подрібніть ножем. Готовий десерт накрийте харчовою плівкою, відправте у холодильник на 3 – 4 години.

Тірамісу з полуницею/ скріншот відео

Перед подачею прикрасьте скибочками полуниці, м'ятою, цукровою пудрою. Смачного!

Тірамісу з полуницею – рецепт від Тані Литвинової у відео: