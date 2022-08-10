Тістечко "Борис Джонсонюк": оригінальний рецепт з персиками

10 серпня 2022 , 16:05
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Джерело:

інстаграм Valeriia Veligura

Тістечко "Борис Джонсонюк" набрало неабиякої популярності, адже воно складається з хрумкого листкового тіста, ніжної меренги та начинки з персиків.

Зараз, мабуть, немає людини, яка б не знала про вірного друга України – Бориса Джонсона. Щоб подякувати йому за допомогу, в українських кав'ярнях та кондитерських почали з'являтися кумедні тістечка, які були схожими на його зачіску.

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Щоб скуштувати тістечко "Борис Джонсонюк" не обов'язково вирішати до столиці або шукати його у своєму місті. Ми пропонуємо приготувати його вдома, адже інгредієнти доступні, а рецепт – простий.

Рецепт тістечка "Борис Джонсонюк"

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 3 штуки
Інгредієнти для основи:
 – 200 г листкового бездріжджового тіста;
– 2 яєчних жовтки. ⠀
Для начинки:
– 2 персики
– 20 грамів вершкового масла
– 20 грамів цукру;
– 1 чайної ложки меленої кориці. ⠀
Для меренги:
– 2 яєчних білки (60 грамів)
– дрібка лимонної кислоти
– 120 грамів цукру
– 30 мілілітрів води.

Приготування:

  • Якщо ви використовуєте заморожене тісто, заздалегідь дістаньте його з морозилки та розморозьте в холодильнику протягом кількох годин. 
  • Розкачайте тісто та наріжте на шість квадратів 9х9 сантиметрів. Поєднайте їх по дві штуки та викладіть у форму так, щоб сформувався кошик. Дно проколіть виделкою, а бортики змастіть жовтками.
  • Розігрійте духовку до 220 градусів та випікайте основу для тістечка протягом 10 хвилин.
  • Для начинки розтопіть вершкове масло та додайте цукор. Додайте нарізані шматочками персики, мелену корицю ту карамелізуйте кілька хвилин.
  • У сотейнику доведіть до кипіння цукор та воду. Зменште вогонь та періодично помішуючи варіть сироп 5 – 6 хвилин. Температура повинна бути 118 градусів.
  • Доки вариться сироп – збийте холодні білки з лимонною кислотою до піни. Продовжуючи збивати, тонкою цівкою влийте гарячий сироп. Продовжуйте збивати меренгу на максимальній швидкості до стійких піків.
  • Кошики з тіста наповніть персиковою начинкою, задекоруйте меренгою та обпаліть кулінарним пальником або поставте у розігріту до 220 градусів духовку з режимом гриль на декілька хвилин (але це не обов‘язково).
  • Зверху додайте ще персиків, м'яти і насолоджуйтеся.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак