Тістечко "Борис Джонсонюк": оригінальний рецепт з персиками

Тістечко "Борис Джонсонюк" набрало неабиякої популярності, адже воно складається з хрумкого листкового тіста, ніжної меренги та начинки з персиків.

Зараз, мабуть, немає людини, яка б не знала про вірного друга України – Бориса Джонсона. Щоб подякувати йому за допомогу, в українських кав'ярнях та кондитерських почали з'являтися кумедні тістечка, які були схожими на його зачіску.

Читайте також Як приготувати ванільне морозиво: рецепт з крихтами шоколаду в печиві

Щоб скуштувати тістечко "Борис Джонсонюк" не обов'язково вирішати до столиці або шукати його у своєму місті. Ми пропонуємо приготувати його вдома, адже інгредієнти доступні, а рецепт – простий.

Рецепт тістечка "Борис Джонсонюк"

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 3 штуки

– 200 г листкового бездріжджового тіста;– 2 яєчних жовтки. ⠀– 2 персики– 20 грамів вершкового масла– 20 грамів цукру;– 1 чайної ложки меленої кориці. ⠀– 2 яєчних білки (60 грамів)– дрібка лимонної кислоти– 120 грамів цукру– 30 мілілітрів води.

Приготування:

Якщо ви використовуєте заморожене тісто, заздалегідь дістаньте його з морозилки та розморозьте в холодильнику протягом кількох годин.

Розкачайте тісто та наріжте на шість квадратів 9х9 сантиметрів. Поєднайте їх по дві штуки та викладіть у форму так, щоб сформувався кошик. Дно проколіть виделкою, а бортики змастіть жовтками.

Розігрійте духовку до 220 градусів та випікайте основу для тістечка протягом 10 хвилин.

Для начинки розтопіть вершкове масло та додайте цукор. Додайте нарізані шматочками персики, мелену корицю ту карамелізуйте кілька хвилин.

У сотейнику доведіть до кипіння цукор та воду. Зменште вогонь та періодично помішуючи варіть сироп 5 – 6 хвилин. Температура повинна бути 118 градусів.

Доки вариться сироп – збийте холодні білки з лимонною кислотою до піни. Продовжуючи збивати, тонкою цівкою влийте гарячий сироп. Продовжуйте збивати меренгу на максимальній швидкості до стійких піків.

Кошики з тіста наповніть персиковою начинкою, задекоруйте меренгою та обпаліть кулінарним пальником або поставте у розігріту до 220 градусів духовку з режимом гриль на декілька хвилин (але це не обов‘язково).

Зверху додайте ще персиків, м'яти і насолоджуйтеся.

Смачного!