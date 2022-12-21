Вареники повинні бути ідеальні: рецепт тіста для найпопулярнішої різдвяної страви
21 грудня 2022, 21:24Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Жоден різдвяний стіл неможливо уявити без вареників. Оскільки це основна страва, то цілком очевидно, що її смак повинен бути просто неперевершеним.
Гарне тісто – це основа вдалих вареників. Воно мусить бути еластичним, однорідним та злегка блискучим. Після приготування тісто має танути у роті, тож вкрай важливо не лише мати під рукою гарний рецепт, а й дотримуватися усіх його інструкцій.
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Рецепт тіста для вареників
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Частина різдвяної казки / Фото Cookery
Інгредієнти:
- 1 кілограм борошна;
- дрібка солі;
- столова ложка олії;
- 1 яйце;
- тепла вода.
Приготування:
- Борошно просіюємо, солимо, додаємо олію та яйце і гарно перемішуємо.
- Поволі додаємо теплу воду і вимішуємо тісто до того моменту, як воно стане еластичним, як пластилін, та перестане липнути до рук.
- Якщо тісто вийшло зарідким – додаємо трішки борошна.
- Розкатувати тісто для вареників краще невеликими порціями.