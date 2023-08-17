Три популярні випічки на Спаса: рецепти з яблуками, родзинками та медом

Жодне свято не може обійтися без солодкої випічки. Щоб вдало підготуватися до Спаса, ми пропонуємо приготувати солодкий десерт з яблуками на вибір.

Кожен з цих рецептів може стати вашим улюбленим, адже випічка виходить яскравою, ситною та надзвичайно смачною.

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24 канал підготував найкращі десерти, аби свято Яблучного Спаса пройшло на відмінно. Обирайте той варіант, який сподобався найбільше, або готуйте усі три рецепти.

Яблучний пиріг

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 6

– 80 грамів цукру;– 50 грамів вершкового масла;– 100 грамів пшеничного борошна.– 5 яблук;– 200 мілілітрів молока;– 50 грамів родзинок;– 50 грамів горіхів;– половина лимона;– 2 курячих яйця;– 150 грамів цукру;– 70 грамів пшеничного борошна;– 5 грамів розпушувача для тіста;– ванільний цукор.

Приготування:

Для крамбла змішуємо холодне масло, цукор та борошно. Робимо це швидко, щоб масло не тануло.

Для начинки чистимо яблука, ріжемо навпіл і нарізаємо тоненькими шматочками. Додаємо горішки, сухофрукти, цедру лимона і сік.

Окремо змішуємо: молоко, 2 яйця, цукор, ваніль, борошно та розпушувач. Заливаємо цією рідиною яблука. Перемішуємо тісто.

Форму для випікання вистилаємо пергаментом і на дно посипаємо половину крамблу. Зверху викладаємо яблука в тісті. Поверх яблук висипаємо решту крамблу.

Запікаємо 60 – 80 хвилин при 180 градусах до рум'яності пирога.

Готовий пиріг охолодіть та подавайте до столу.

Смачного!

Яблучний тарт

Час: 2 години

2 години Порції: 6

– 250 грамів борошна;– 125 грамів холодного вершкового масла;– 1 сире яйце;– 50 грамів цукру;– 50 грамів холодної води;– дрібка солі.– 250 грамів вершків жирністю 30 – 33%;– 1 сире яйце;– 2 сирих жовтки;– 50 – 70 г цукру;– 2 ложки кукурудзяного крохмалю.– 4 – 5 червоних яблук.

Приготування:

Для тіста змішайте борошно та вершкове масло, попередньо натерте на грубій тертці. Руками розітріть борошно та масло на крихти.

Додайте суміш із води, яйця, цукру та солі й замісіть тісто.

Викладіть тісто між двома шарами пергаменту та розкачайте в тонкий пласт.



Троянди з яблук / Фото Яни Станішевської

Відправте тісто до холодильника на 60 хвилин.

Для крему змішайте всі інгредієнти та відправте в сотейник. На повільному вогні та при постійному помішуванні віничком, загустіть масу та одразу зніміть з вогню. Перелийте крем в глибокий посуд та залишіть охолоджуватися.

Для "троянд" розріжте яблука навпіл, видаліть серединки й наріжте м'якоть тоненькими скибочками.

Перекладіть скибочки яблук на тарілку та відправте до мікрохвильовки на 1 – 2 хвилини, щоб вони трішки зм'якли. Сформуйте з них "троянди".

Вийміть тісто з холодильника й швидко розкачайте його до товщини 3 міліметрів. Перекладіть у форму для тарта. Форму можна змастити вершковим маслом.

Корж проколіть виделкою. Випікайте основу для тарта 15 хвилин у духовці, розігрітій до 190 градусів.

На готовий корж вилийте крем, зверху викладіть "троянди" з яблук.

Потримайте тарт ще 15 хвилин у духовці при температурі 150 – 160 градусів.

Готовий тарт наріжте на порції й подавайте до столу.

Смачного!

Яблучний штрудель

Час: 2 години

2 години Порції: 6

– 250 грамів борошна;– 100 грамів води;– дрібка солі;– 20 грамів олії;– 1 яйце куряче;– 500 грамів яблук;– 50 грамів цукру;– ½ лимона;– 50 грамів вершкового масла;– 100 грамів панірувальних сухарів;– 70 грамів родзинок;– ром або коньяк.

Приготування:

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Висипаємо борошно в миску, додаємо до нього дрібку солі, яйце, теплу воду та олію – замішуємо однорідне тісто.

Сформуйте готове тісто в кулю, змастіть його олією та залишіть відпочити на 30 хвилин.

Підготуйте рушник присипаний борошном – саме на ньому ми будемо розкачувати наше тісто. Надайте тісту форму прямокутника. Тісто потрібно розкатати дуже тоненько, щоб було видно візерунок рушника.

Яблука почистіть від насіння та шкірки, наріжте однаковими маленькими шматочками.

Змішайте панірувальні сухарі з яблуками, цукром та корицею – трішки обсмажте на вершковому маслі та влийте 2 ст. л алкоголю. Протушкуйте начинку, щоб випарувався алкоголь.

Викладіть начинку на тісто, посипте родзинками, загорніть за допомогою рушника та обережно защепіть краї тіста.

Перекладіть на рушнику сформований штрудель на деко для випікання вкрите пергаментом, змастіть тісто вершковим маслом та поставте випікатись. Духовку розігрійте до 180-190 градусів та печіть штрудель до золотистої скоринки.

Готовий штрудель охолодіть, рясно посипте цукровою пудрою та подавайте до столу.

Смачного!