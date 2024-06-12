Торт без випічки з сезонними ягодами: чізкейк "Три шоколади"
12 червня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Przyslij Przepis
Літо та спека – не привід відмовитися від десерту. Просто варто обрати торт, який підійде до погоди та настрою!
Торт без випічки дуже легко готувати. Він вміру солодкий, а ще чудово смакує у спеку. Його можна поєднувати з різноманітними сезонними фруктами: полуницею, чорницею чи персиками.
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Торт без випікання
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
– 200 грамів білого шоколаду;
– 200 грамів молочного шоколаду;
– 200 грамів чорного шоколаду;
– 1 кілограм крем-сиру;
– 300 грамів вершків 30%;
– 50 грамів желатину + 8 столових ложок холодної води;
– 2 столові ложки цукру зі справжнім ваніліном;
– 9 столових ложок цукрової пудри;
для глазурі:
– 200 грамів молочного або чорного шоколаду;
– 1 столова ложка олії;
для подачі:
– сезонні ягоди чи фрукти.
Приготування:
- Розділіть крем-сир на 3 рівні частини та покладіть у 3 миски.
- У кожну миску насипте по 3 столові ложки цукрової пудри та ретельно перемішайте.
- Шоколад поламайте на шматочки. Помістіть кожен вид шоколаду в окрему ємкість, яку можна ставити на гарячу воду.
- Розтопіть їх на водяній бані (в мисці або іншій ємності, поставленій над каструлею з киплячою водою).
- Розтоплений шоколад вилийте в окремі миски з сиром.
- Ретельно перемішайте.
- В окремій мисці збийте вершки з цукром і ваніліном до міцної піни.
- Вершки розділіть і порівну додайте в миски з сумішшю. Перемішайте.
- Желатин залийте холодною водою і залиште на 3 хвилини для набухання.
- Потім розтопіть його на повільному вогні, постійно помішуючи (вода не може кипіти).
- Влийте розчинений желатин рівномірно в кожну миску.
- Ретельно перемішайте.
- Помістіть суміш темного шоколаду у форму для торта діаметром 26 сантиметрів, вистелену алюмінієвою фольгою.
- Розрівняйте її, додайте суміш молочного шоколаду, розрівняйте і, нарешті, додайте суміш білого шоколаду.
- Поставте в холодильник для застигання, бажано на ніч.
- Коли десерт застигне, розтопіть на водяній бані шоколад і олію і полийте цим верх чізкейка.
- Поставте в холодильник на 20 – 30 хвилин до застигання глазурі.
- Подавайте з сезонними фруктами.