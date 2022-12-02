Без духовки та зусиль: готуємо смачний торт, який вразить вас своєю ніжністю

Поласувати солоденьким – це обов'язковий ритуал, але через відключення світла готувати десерти, які потребують зусиль, може бути не надто гарною ідеєю. Чудовою опцією може стати торт без випікання, який смакуватиме з улюбленим гарячим напоєм.

Нині проводити багато часу на кухні – це розкіш, дозволити собі яку можуть далеко не всі. Інколи важливо ефективно використати кожну хвилину, тож в основному доводиться звертатися до рецептів, які дозволяють отримати смачну страву за мінімум часу.

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Завдяки швидким рецептам можна приготувати все, навіть торт, без особливих зусиль. Всього кілька простих маніпуляцій – і ми отримаємо смачний десерт, який подарує багато задоволення навіть у темряві.

Рецепт торта без випікання

Час: 20 хвилин + 2 години на просочування шарів

Порцій: 8

Задоволення, яке вкрай легко готувати / Фото Pysznosci

Інгредієнти:

2 яйця;

65 грамів кукурудзяного крохмалю;

100 грамів цукру;

600 мілілітрів молока (і ще трішки для зволоження печива);

145 грамів вершкового масла;

160 грамів шоколадного печива;

печиво савоярді;

80 грамів чорного шоколаду;

80 мілілітрів вершків (високої жирності).

Приготування:

У миску вбиваємо яйця, додаємо крохмаль та трішки молока. Добре збиваємо, решту молока додаємо у процесі. Розігріваємо сковорідку на середньому вогні. Виливаємо вміст миски та готуємо масу, поки вона не стане густою та однорідною за консистенцією. Ставимо тісто на 30 хвилин у холодильник, щоб воно охололо. Виймаємо тісто, додаємо до нього масло і добре збиваємо. Вимочуємо печиво та савоярді у молоці. Викладаємо торт наступними шарами: савоярді, тісто, печиво. Ставимо торт у холодильник на 1,5 години. Готуємо топінг: розігріваємо вершки та топимо в них шоколад та трішки масла. Поливаємо ним торт та знову ставимо десерт у холодильник. За бажанням можна прикрасити його кавовими зернами. Торт можна подавати до столу, як тільки глазур застигне.

Смачного!