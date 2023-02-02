Торт до Дня Валентина: рецепт малинового тирамісу
2 лютого 2023, 13:52Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Щоб здивувати другу половинку, приготуйте цей яскравий торт. Він підкорить серце та шлунок у День закоханих.
Малинове тирамісу – легкий, швидкий та дуже смачний десерт. Цей рецепт також підходить для тих, хто боїться тирамісу класичного варіанту – він без сирих яєць!
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Тирамісу – класичний кавовий десерт італійської кухні. В перекладі звучить, як "піднеси мене до хмар" через свою ніжну структуру. Ми пропонуємо трішки видозмінити його та додати малини.
Рецепт торта тирамісу з малиною
- Час: 2 – 4 години
- Порції: 8
– 250 грамів печива савоярді;
– 300 грамів свіжої або замороженої малини;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 150 грамів жирних коров'ячих вершків 30 – 33%;
– 75 грамів цукрової пудри для крему;
– 300 грамів сиру маскарпоне.
Приготування:
- Для просочення: до малини додаємо цукрову пудру, лимонний сік та пробиваємо блендером.
- Для крему холодні коров'ячі вершки збиваємо міксером до загущення, додаємо цукрову пудру, сир маскарпоне і перемішуємо до однорідної маси.
- Форму ставимо на дощечку з пергаментом, робимо тонкий шар крему понад формою та фіксуємо печиво. Тепер печиво занурюємо в малиновий соус на декілька секунд і кладемо у форму рівним шаром (зверху можна ще полити).
- Шар печива покриваємо 1/3 крему, зверху знову кладемо шар просоченого печива, потім крем і повторюємо ще раз.
- Прибираємо у холодильник на декілька годин, а краще на ніч.
Смачного!