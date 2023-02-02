Торт до Дня Валентина: рецепт малинового тирамісу

Щоб здивувати другу половинку, приготуйте цей яскравий торт. Він підкорить серце та шлунок у День закоханих.

Малинове тирамісу – легкий, швидкий та дуже смачний десерт. Цей рецепт також підходить для тих, хто боїться тирамісу класичного варіанту – він без сирих яєць!

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Тирамісу – класичний кавовий десерт італійської кухні. В перекладі звучить, як "піднеси мене до хмар" через свою ніжну структуру. Ми пропонуємо трішки видозмінити його та додати малини.

Рецепт торта тирамісу з малиною

Час: 2 – 4 години

2 – 4 години Порції: 8

– 250 грамів печива савоярді;– 300 грамів свіжої або замороженої малини;– 50 грамів цукрової пудри;– 1 чайна ложка лимонного соку;– 150 грамів жирних коров'ячих вершків 30 – 33%;– 75 грамів цукрової пудри для крему;– 300 грамів сиру маскарпоне.

Приготування:

Для просочення: до малини додаємо цукрову пудру, лимонний сік та пробиваємо блендером.

Для крему холодні коров'ячі вершки збиваємо міксером до загущення, додаємо цукрову пудру, сир маскарпоне і перемішуємо до однорідної маси.

Форму ставимо на дощечку з пергаментом, робимо тонкий шар крему понад формою та фіксуємо печиво. Тепер печиво занурюємо в малиновий соус на декілька секунд і кладемо у форму рівним шаром (зверху можна ще полити).

Шар печива покриваємо 1/3 крему, зверху знову кладемо шар просоченого печива, потім крем і повторюємо ще раз.

Прибираємо у холодильник на декілька годин, а краще на ніч.

Смачного!