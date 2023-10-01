Три святкові торти до Дня вчителя, які ви приготуєте за лічені години

Щороку День вчителя святкують в першу неділю жовтня. Цьогоріч дата припала на 1 жовтня. Аби гідно привітати працівників освіти з професійним святом, ми пропонуємо приготувати смачний та солодкий торт.

24 канал підготував три рецепти доволі простих та швидких тортів на вибір. Серед переліку є кавовий тірамісу, солодкий бананановий торт з желе та швидкий варіант медовика.

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Обирайте той, який довподоби та вітайте вчителів солодкими подарунками.

Торт тірамісу

Час: 4 години

4 години Порції: 4 – 6

– 300 грамів печива савоярді;– 500 грамів маскарпоне;– 300 мілілітрів холодних 33% вершків;– 12 грамів желатину + 100 мілілітрів води;– 120 грамів цукрової пудри;– 200 мілілітрів міцної кави;– 50 мілілітрів лікеру Амарето.– 200 мілілітрів холодних 33% вершків;– 30 грамів цукрової пудри;– какао.

Приготування:

Заварюємо міцну каву, охолоджуємо, додаємо лікер.

️Желатин заливаємо холодною водою.

️Форму діаметром 21 сантиметрів вкриваємо пергаментом. У 21-го печива підрізаємо кінці і викладаємо по стінці форми. Низ форми також заповнюємо савоярді, їх відразу можна змочити в каві, або ж просто легенько полити зверху.



Торт тірамісу / Фото the answer is cake

️Вершки збиваємо з цукровою пудрою до стійких піків, маскарпоне збиваємо до однорідності.

️Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці чи на водяній бані, додаємо до маскарпоне і добре перемішуємо чи збиваємо до однорідності.

Додаємо збиті вершки і перемішуємо масу силіконовою лопаткою.

Половину крему викладаємо на савоярді, всередину кладемо савоярді просочені кавою і закриваємо іншою половиною крему.

Накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник на 4 – 5 годин чи ніч.

Торт прикрашаємо кремом зі збитих з цукровою пудрою вершків і посипаємо какао.

Торт з бананами без випікання

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 6 – 8

– 185 грамів пісочного печива;– 75 грамів вершкового масла;– 2 банани;– 20 грамів желатину;– 100 мілілітрів води (для замочування желатину);– 600 грамів йогурту;– 100 мілілітрів 20% вершків;– цукор (за бажанням);– 1 упаковка желе.

Приготування:

Печиво подрібнюємо до стану крихти. Розтоплюємо вершкове масло, переливаємо його до печива та перемішуємо.

На дно форми викладаємо пергамент, зверху формуємо корж з печива. Ставимо у холодильник на 10 хвилин.

Нарізаємо банани та викладаємо їх на основу з печива. Повертаємо у холодильник ще на 10 – 20 хвилин.

Желатин заливаємо водою, даємо набухнути (20 хвилин). Розтоплюємо його, але не кип'ятимо. Вливаємо вершки, перемішуємо. Переливаємо все до йогурту, перемішуємо.



Торт з бананами / Фото chiquita

Дістаємо форму з печивом і бананами з холодильника, переливаємо туди сирну масу. Ставимо у холодильник до застигання.

Готуємо желе за інструкцією на упаковці. Холодне желе переливаємо на торт. Ставимо у холодильник до повного застигання.

Медовик

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 8

– 120 грамів вершкового масла;– 90 грамів меду;– 120 грамів цукру;– 1 чайна ложка соди;– 2 курячих яйця;– 200 грамів борошна.

Приготування:

Вершкове масло, цукор та мед розтоплюємо на вогні, постійно помішуючи. Додаємо соду та перемішуємо все декілька хвилин.

Залишаємо трішки вистигнути і вмішуємо по одному курячі яйця. Додаємо борошно та перемішуємо.

Викладаємо у стандартну форму від духовки, розрівнюємо тонким шаром.



Торт Медовик / Фото mashed

Випікаємо у розігрітій духовці до 180 10 – 13 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки.

Розділяємо корж на чотири частини, або робимо подвійну порцію і ділимо на дві частини.

– 600 грамів сметани;– цукрова пудра.

Приготування:

Перемішуємо сметану та цукор, за бажанням можна дати загущувач для сметани. Крем буде повітряний.

Перемащуємо тортик і залишаємо настоятись.

Зверху присипаємо подрібненим пісочним печивом.

Смачного!