Три святкові торти до Дня вчителя, які ви приготуєте за лічені години
1 жовтня 2023, 09:42Читать новость на русском
Щороку День вчителя святкують в першу неділю жовтня. Цьогоріч дата припала на 1 жовтня. Аби гідно привітати працівників освіти з професійним святом, ми пропонуємо приготувати смачний та солодкий торт.
24 канал підготував три рецепти доволі простих та швидких тортів на вибір. Серед переліку є кавовий тірамісу, солодкий бананановий торт з желе та швидкий варіант медовика.
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Обирайте той, який довподоби та вітайте вчителів солодкими подарунками.
Торт тірамісу
- Час: 4 години
- Порції: 4 – 6
– 300 грамів печива савоярді;
– 500 грамів маскарпоне;
– 300 мілілітрів холодних 33% вершків;
– 12 грамів желатину + 100 мілілітрів води;
– 120 грамів цукрової пудри;
– 200 мілілітрів міцної кави;
– 50 мілілітрів лікеру Амарето.
Для декору:
– 200 мілілітрів холодних 33% вершків;
– 30 грамів цукрової пудри;
– какао.
Приготування:
- Заварюємо міцну каву, охолоджуємо, додаємо лікер.
- ️Желатин заливаємо холодною водою.
- ️Форму діаметром 21 сантиметрів вкриваємо пергаментом. У 21-го печива підрізаємо кінці і викладаємо по стінці форми. Низ форми також заповнюємо савоярді, їх відразу можна змочити в каві, або ж просто легенько полити зверху.
Торт тірамісу / Фото the answer is cake
- ️Вершки збиваємо з цукровою пудрою до стійких піків, маскарпоне збиваємо до однорідності.
- ️Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці чи на водяній бані, додаємо до маскарпоне і добре перемішуємо чи збиваємо до однорідності.
- Додаємо збиті вершки і перемішуємо масу силіконовою лопаткою.
- Половину крему викладаємо на савоярді, всередину кладемо савоярді просочені кавою і закриваємо іншою половиною крему.
- Накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник на 4 – 5 годин чи ніч.
- Торт прикрашаємо кремом зі збитих з цукровою пудрою вершків і посипаємо какао.
Торт з бананами без випікання
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 6 – 8
– 185 грамів пісочного печива;
– 75 грамів вершкового масла;
– 2 банани;
– 20 грамів желатину;
– 100 мілілітрів води (для замочування желатину);
– 600 грамів йогурту;
– 100 мілілітрів 20% вершків;
– цукор (за бажанням);
– 1 упаковка желе.
Приготування:
- Печиво подрібнюємо до стану крихти. Розтоплюємо вершкове масло, переливаємо його до печива та перемішуємо.
- На дно форми викладаємо пергамент, зверху формуємо корж з печива. Ставимо у холодильник на 10 хвилин.
- Нарізаємо банани та викладаємо їх на основу з печива. Повертаємо у холодильник ще на 10 – 20 хвилин.
- Желатин заливаємо водою, даємо набухнути (20 хвилин). Розтоплюємо його, але не кип'ятимо. Вливаємо вершки, перемішуємо. Переливаємо все до йогурту, перемішуємо.
Торт з бананами / Фото chiquita
- Дістаємо форму з печивом і бананами з холодильника, переливаємо туди сирну масу. Ставимо у холодильник до застигання.
- Готуємо желе за інструкцією на упаковці. Холодне желе переливаємо на торт. Ставимо у холодильник до повного застигання.
Медовик
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 8
– 120 грамів вершкового масла;
– 90 грамів меду;
– 120 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– 2 курячих яйця;
– 200 грамів борошна.
Приготування:
- Вершкове масло, цукор та мед розтоплюємо на вогні, постійно помішуючи. Додаємо соду та перемішуємо все декілька хвилин.
- Залишаємо трішки вистигнути і вмішуємо по одному курячі яйця. Додаємо борошно та перемішуємо.
- Викладаємо у стандартну форму від духовки, розрівнюємо тонким шаром.
- Випікаємо у розігрітій духовці до 180 10 – 13 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки.
- Розділяємо корж на чотири частини, або робимо подвійну порцію і ділимо на дві частини.
– 600 грамів сметани;
– цукрова пудра.
Приготування:
- Перемішуємо сметану та цукор, за бажанням можна дати загущувач для сметани. Крем буде повітряний.
- Перемащуємо тортик і залишаємо настоятись.
- Зверху присипаємо подрібненим пісочним печивом.
Смачного!