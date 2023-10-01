Три святкові торти до Дня вчителя, які ви приготуєте за лічені години

1 жовтня 2023, 09:42
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Щороку День вчителя святкують в першу неділю жовтня. Цьогоріч дата припала на 1 жовтня. Аби гідно привітати працівників освіти з професійним святом, ми пропонуємо приготувати смачний та солодкий торт.

24 канал підготував три рецепти доволі простих та швидких тортів на вибір. Серед переліку є кавовий тірамісу, солодкий бананановий торт з желе та швидкий варіант медовика.

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Обирайте той, який довподоби та вітайте вчителів солодкими подарунками. 

Торт тірамісу

  • Час: 4 години
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 300 грамів печива савоярді;
– 500 грамів маскарпоне;
– 300 мілілітрів холодних 33% вершків;
– 12 грамів желатину + 100 мілілітрів води;
– 120 грамів цукрової пудри;
– 200 мілілітрів міцної кави;
– 50 мілілітрів лікеру Амарето.
Для декору:
– 200 мілілітрів холодних 33% вершків;
– 30 грамів цукрової пудри;
– какао.

Приготування:

  • Заварюємо міцну каву, охолоджуємо, додаємо лікер.
  • ️Желатин заливаємо холодною водою.
  • ️Форму діаметром 21 сантиметрів вкриваємо пергаментом. У 21-го печива підрізаємо кінці і викладаємо по стінці форми. Низ форми також заповнюємо савоярді, їх відразу можна змочити в каві, або ж просто легенько полити зверху.


Торт тірамісу / Фото the answer is cake

  • ️Вершки збиваємо з цукровою пудрою до стійких піків, маскарпоне збиваємо до однорідності.
  • ️Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці чи на водяній бані, додаємо до маскарпоне і добре перемішуємо чи збиваємо до однорідності.
  • Додаємо збиті вершки і перемішуємо масу силіконовою лопаткою.
  • Половину крему викладаємо на савоярді, всередину кладемо савоярді просочені кавою і закриваємо іншою половиною крему.
  • Накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник на 4 – 5 годин чи ніч.
  • Торт прикрашаємо кремом зі збитих з цукровою пудрою вершків і посипаємо какао.

Торт з бананами без випікання

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти на форму 22 сантиметри:
– 185 грамів пісочного печива;
– 75 грамів вершкового масла;
– 2 банани;
– 20 грамів желатину;
– 100 мілілітрів води (для замочування желатину);
– 600 грамів йогурту;
– 100 мілілітрів 20% вершків;
– цукор (за бажанням);
– 1 упаковка желе.

Приготування:

  • Печиво подрібнюємо до стану крихти. Розтоплюємо вершкове масло, переливаємо його до печива та перемішуємо.
  • На дно форми викладаємо пергамент, зверху формуємо корж з печива. Ставимо у холодильник на 10 хвилин.
  • Нарізаємо банани та викладаємо їх на основу з печива. Повертаємо у холодильник ще на 10 – 20 хвилин.
  • Желатин заливаємо водою, даємо набухнути (20 хвилин). Розтоплюємо його, але не кип'ятимо. Вливаємо вершки, перемішуємо. Переливаємо все до йогурту, перемішуємо.


Торт з бананами / Фото chiquita

  • Дістаємо форму з печивом і бананами з холодильника, переливаємо туди сирну масу. Ставимо у холодильник до застигання.
  • Готуємо желе за інструкцією на упаковці. Холодне желе переливаємо на торт. Ставимо у холодильник до повного застигання.

Медовик

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 8
Інгредієнти:
– 120 грамів вершкового масла;
– 90 грамів меду;
– 120 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– 2 курячих яйця;
– 200 грамів борошна.

Приготування:

  • Вершкове масло, цукор та мед розтоплюємо на вогні, постійно помішуючи. Додаємо соду та перемішуємо все декілька хвилин.
  • Залишаємо трішки вистигнути і вмішуємо по одному курячі яйця. Додаємо борошно та перемішуємо.
  • Викладаємо у стандартну форму від духовки, розрівнюємо тонким шаром.


Торт Медовик / Фото mashed

  • Випікаємо у розігрітій духовці до 180 10 – 13 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки.
  • Розділяємо корж на чотири частини, або робимо подвійну порцію і ділимо на дві частини.
Інгредієнти для крему:
– 600 грамів сметани;
– цукрова пудра.

Приготування:

  • Перемішуємо сметану та цукор, за бажанням можна дати загущувач для сметани. Крем буде повітряний.
  • Перемащуємо тортик і залишаємо настоятись.
  • Зверху присипаємо подрібненим пісочним печивом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак