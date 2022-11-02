Цей десерт здивує всіх: готуємо торт із зеленого чаю

Різноманіття десертів таке велике, що знайти щось оригінальне вкрай легко. Завжди випадає нагода здивувати своїх рідних та друзів, потрібно лише не боятися експериментів.

Виявляється, японський зелений чай матча – це не лише чудовий напій, а й дієтичний додаток до десертів. Цей чай надасть десерту особливого світло-зеленого кольору, яким рослина може похизуватися завдяки особливому способу вирощування.

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Торт з маскарпоне, білого шоколаду та матчі – це неймовірне поєднання смаків та естетики, яким ви можете здивувати навіть досвідчених кулінарів.

Рецепт торта із матчею

Час: 1 година

Порцій: 6

Особливий інгредієнт / Фото Pixabay

Інгредієнти:

Для тіста:

3 яйця;

180 грамів цукру;

250 мілілітрів пахти;

100 мілілітрів рослинної олії;

230 грамів борошна;

2 столові ложки чаю матча (порошок);

чайна ложка соди;

чайна ложка розпушувача;

Для крему:

250 грамів маскарпоне;

200 мілілітрів жирних вершків (36%);

200 грамів білого шоколаду;

сік одного лимона;

за бажанням – цукрова пудра.

Приготування:

Роз'ємну форму для торта змащуємо маслом та трішки посипаємо борошном. Розігріваємо духовку до 175 градусів. Яйця збиваємо з цукром до пишної маси (висока швидкість міксера). Повільно додаємо олію, потім – пахту. Зменшуємо швидкість міксера та поволі додаємо усі інші сипучі інгредієнти. Збиваємо все до отримання однорідного тіста. Виливаємо у форму та ставимо в духовку на 40 хвилин. Даємо тісту охолонути. Розділяємо тісто на 3 рівні пластини. Шоколад топимо на водяній бані, даємо йому трішки охолонути та змішуємо із маскарпоне. Добре збиваємо охолоджені вершки. Акуратно з'єднуємо їх з маскарпоне, додаємо лимонний сік. Перемащуємо коржі кремом та ставимо у холодильник на 2 – 3 години. Торт можна подавати із будь-якими сезонними фруктами.

Смачного!