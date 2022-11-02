Цей десерт здивує всіх: готуємо торт із зеленого чаю

2 листопада 2022 , 20:20
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Джерело:

Smaker

Різноманіття десертів таке велике, що знайти щось оригінальне вкрай легко. Завжди випадає нагода здивувати своїх рідних та друзів, потрібно лише не боятися експериментів.

Виявляється, японський зелений чай матча – це не лише чудовий напій, а й дієтичний додаток до десертів. Цей чай надасть десерту особливого світло-зеленого кольору, яким рослина може похизуватися завдяки особливому способу вирощування.

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Торт з маскарпоне, білого шоколаду та матчі – це неймовірне поєднання смаків та естетики, яким ви можете здивувати навіть досвідчених кулінарів.

Рецепт торта із матчею

Час: 1 година

Порцій: 6

Особливий інгредієнт / Фото Pixabay

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 3 яйця;
  • 180 грамів цукру;
  • 250 мілілітрів пахти;
  • 100 мілілітрів рослинної олії;
  • 230 грамів борошна;
  • 2 столові ложки чаю матча (порошок);
  • чайна ложка соди;
  • чайна ложка розпушувача;

Для крему:

  • 250 грамів маскарпоне;
  • 200 мілілітрів жирних вершків (36%);
  • 200 грамів білого шоколаду;
  • сік одного лимона;
  • за бажанням – цукрова пудра.

Приготування:

  1. Роз'ємну форму для торта змащуємо маслом та трішки посипаємо борошном.
  2. Розігріваємо духовку до 175 градусів.
  3. Яйця збиваємо з цукром до пишної маси (висока швидкість міксера).
  4. Повільно додаємо олію, потім – пахту. Зменшуємо швидкість міксера та поволі додаємо усі інші сипучі інгредієнти. Збиваємо все до отримання однорідного тіста.
  5. Виливаємо у форму та ставимо в духовку на 40 хвилин. Даємо тісту охолонути.
  6. Розділяємо тісто на 3 рівні пластини.
  7. Шоколад топимо на водяній бані, даємо йому трішки охолонути та змішуємо із маскарпоне.
  8. Добре збиваємо охолоджені вершки. Акуратно з'єднуємо їх з маскарпоне, додаємо лимонний сік.
  9. Перемащуємо коржі кремом та ставимо у холодильник на 2 – 3 години.
  10. Торт можна подавати із будь-якими сезонними фруктами.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська