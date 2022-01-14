Торт з мандаринами за 15 хвилин: рецепт без випікання

20:05

Цей нереально ефектний ззовні та смачний всередині торт, ви без перебільшення, приготуєте за 15 хвилин. Решту за вас зробить холодильник, адже всі шари торта маю застигнути. Замість мандаринів можна додавати консервовані персики, апельсини або банани.