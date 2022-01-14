Торт з мандаринами за 15 хвилин: рецепт без випікання
14 січня 2022 , 20:05Читать новость на русском
Цей нереально ефектний ззовні та смачний всередині торт, ви без перебільшення, приготуєте за 15 хвилин. Решту за вас зробить холодильник, адже всі шари торта маю застигнути. Замість мандаринів можна додавати консервовані персики, апельсини або банани.
Рецепт торта з мандаринами без випікання
- Час: 15 хвилин (2 години на застигання)
- Порції: 6 – 8
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Скріншот з відео
– 180 грамів печива;
– 80 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 100 мілілітрів молока;
– 15 грамів желатину;
– 150 мілілітрів жирних вершків;
– 500 грамів вершкового сиру;
– 3 мандарини (20 грамів вершкового масла+40 грамів цукрової пудри);
Для декору:
– 15 грамів желатину;
– 300 мілілітрів апельсинового соку.
Приготування:
- Ретельно подрібніть печиво в крихту. З'єднайте з розтопленим вершковим маслом.
- У двох окремих склянках з'єднайте з желатином молоко та апельсиновий сік (100 мілілітрів). Залишіть маси набухнути.
Скріншот з відео
- У круглу форму діаметром 18 сантиметрів викладіть шар з печива та сформуйте корж.
- Почистіть мандарини та карамелізуйте їх на сковорідці з вершковим маслом та цукровою пудрою.
- В окремому глибокому посуді з'єднайте вершковий сир, 100 грамів цукрової пудри, вершки. Ретельно збийте масу міксером.
- Розтопіть набухлий желатин з молоком та влийте до сирної маси. Ще раз ретельно перебийте міксером.
- З'єднайте вершкову масу з мандаринами та перемішайте. Викладіть на корж та розрівняйте лопаткою.
- У сотейнику розтопіть набухлий желатин з апельсиновим соком, та влийте решту цитрусового напою. Вилийте на сирну масу та відправте в холодильник на 2 години.
Скріншот з відео
- Готовий торт вийміть з форми та подавайте до столу охолодженим.
Смачного!
Відеорецепт приготування торта з мандаринами без випікання: