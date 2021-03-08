Як приготувати смачний торт Наполеон: домашні рецепти

Яке свято без смачного десерту? Ми підготували для вас рецепти торту "Наполеон" з трьома видами крему на будь-який смак.
"Наполеон" – один з найулюбленіших тортів до будь-якого свята. Традиційно готується з листкового тіста з заварним кремом. Також у десерт додають ягоди та фрукти.
Існує дві версії походження назви. Перша – від міста Неаполь, друга – на честь Наполеона Бонапарта. В Італії, Франції торт називають – "Тисяча шарів".
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Рецепт торту
Інгредієнти для тіста:
– 450 грамів борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 1 яйце;
– стакан холодної води;
– сіль.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, з борошном, додайте сіль, яйце, холодну воду, перемішайте. Замісіть тісто. Загорніть у харчову плівку, залиште на 20-25 хвилин у холодильнику.
- Дістаньте з холодильника тісто, розріжте на 8 частин, сформуйте кульки, розкатайте тонкі коржі, проколіть виделкою.
- Викладіть на деко корж. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, випікайте окремо усі коржі протягом 5-7 хвилин до золотої скоринки. Краї тіста обріжте, подрібніть у крихту. Коржі залиште для охолодження.
- Готові коржі змастіть кремом, зверху посипте крихтою. Залиште торт на декілька годин.
Торт "Наполеон" з кремом/ Фото Freepik
Як приготувати заварний крем
Інгредієнти:
– 500 грамів сметани 15-20%;
– 120 грамів цукру;
– ванільний цукор.
- Для приготування крему у каструлі на маленькому вогні розігрійте молоко, додайте половину цукру, помішуючи.
- У мисці з'єднайте яйця з цукром, додайте ванільний цукор, перемішайте, щоб не було грудочок, додайте борошно, вилийте половину теплого молока, перемішайте до однорідної консистенції.
- У каструлю з молоком влийте яєчну масу, помішуючи, доведіть крем до кипіння. Зніміть з вогню, додайте у крем м'яке вершкове масло, перемішайте до однорідної консистенції.
Крем зі сметаною
Інгредієнти:
– 500 грамів сметани 15-20%;
– 120 грамів цукру;
– ванільний цукор.
- Для приготування крему відкиньте сметану у миску з марлею, залиште на 3-4 години у холодильнику. Дістаньте з холодильника сметану. Зцідіть зайву воду.
- Окремо у миску викладіть сметану, додайте цукор, ванільний цукор, акуратно перемішайте.
Торт "Наполеон"/ Фото Freepik
Яблучний крем
Інгредієнти:
– 500 грамів яблук;
– стакан води;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка кориці;
– 200 мілілітрів молока;
– 50 грамів борошна;
– 150 грамів вершкового масла 82%.
- Для приготування крему приготуйте сироп. Помийте, почистіть яблука від шкірки, кісточок. Наріжте скибочками.
- У каструлі з водою змішайте цукор, додайте яблука, корицю, варіть протягом 10 хвилин до пом'якшення яблук. Зцідіть сироп. Скибочки яблук залиште.
- У каструлі змішайте сироп з яйцями, додайте молоко, цукор, борошно, перемішайте, розігрійте на водяній бані. Зніміть з вогню, додайте м'яке вершкове масло, скибочки яблук, перемішайте до однорідної консистенції.
- Готовий торт змастіть кремом, розріжте на порції. Смачного!