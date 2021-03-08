Як приготувати смачний торт Наполеон: домашні рецепти

Яке свято без смачного десерту? Ми підготували для вас рецепти торту "Наполеон" з трьома видами крему на будь-який смак.

"Наполеон" – один з найулюбленіших тортів до будь-якого свята. Традиційно готується з листкового тіста з заварним кремом. Також у десерт додають ягоди та фрукти.

Існує дві версії походження назви. Перша – від міста Неаполь, друга – на честь Наполеона Бонапарта. В Італії, Франції торт називають – "Тисяча шарів".

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Рецепт торту

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, з борошном, додайте сіль, яйце, холодну воду, перемішайте. Замісіть тісто. Загорніть у харчову плівку, залиште на 20-25 хвилин у холодильнику. Дістаньте з холодильника тісто, розріжте на 8 частин, сформуйте кульки, розкатайте тонкі коржі, проколіть виделкою. Викладіть на деко корж. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, випікайте окремо усі коржі протягом 5-7 хвилин до золотої скоринки. Краї тіста обріжте, подрібніть у крихту. Коржі залиште для охолодження. Готові коржі змастіть кремом, зверху посипте крихтою. Залиште торт на декілька годин.

– 450 грамів борошна;– 200 грамів вершкового масла;– 1 яйце;– стакан холодної води;– сіль.

Торт "Наполеон" з кремом/ Фото Freepik

Як приготувати заварний крем

Для приготування крему у каструлі на маленькому вогні розігрійте молоко, додайте половину цукру, помішуючи. У мисці з'єднайте яйця з цукром, додайте ванільний цукор, перемішайте, щоб не було грудочок, додайте борошно, вилийте половину теплого молока, перемішайте до однорідної консистенції. У каструлю з молоком влийте яєчну масу, помішуючи, доведіть крем до кипіння. Зніміть з вогню, додайте у крем м'яке вершкове масло, перемішайте до однорідної консистенції.

Крем зі сметаною

Для приготування крему відкиньте сметану у миску з марлею, залиште на 3-4 години у холодильнику. Дістаньте з холодильника сметану. Зцідіть зайву воду. Окремо у миску викладіть сметану, додайте цукор, ванільний цукор, акуратно перемішайте.

– 500 грамів сметани 15-20%;– 120 грамів цукру;– ванільний цукор.– 500 грамів сметани 15-20%;– 120 грамів цукру;– ванільний цукор.

Торт "Наполеон"/ Фото Freepik

Яблучний крем

Для приготування крему приготуйте сироп. Помийте, почистіть яблука від шкірки, кісточок. Наріжте скибочками. У каструлі з водою змішайте цукор, додайте яблука, корицю, варіть протягом 10 хвилин до пом'якшення яблук. Зцідіть сироп. Скибочки яблук залиште. У каструлі змішайте сироп з яйцями, додайте молоко, цукор, борошно, перемішайте, розігрійте на водяній бані. Зніміть з вогню, додайте м'яке вершкове масло, скибочки яблук, перемішайте до однорідної консистенції. Готовий торт змастіть кремом, розріжте на порції. Смачного!

– 500 грамів яблук;– стакан води;– 100 грамів цукру;– 1 чайна ложка кориці;– 200 мілілітрів молока;– 50 грамів борошна;– 150 грамів вершкового масла 82%.