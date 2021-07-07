Американський торт "Шоколадний блонді": рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

7 липня 2021 , 17:25
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Ви куштували торт "Шоколадний блонді"? Відомий шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами в інстаграм рецептом шоколадного торта, який з легкістю можете приготувати вдома.

Ектор Хіменес-Браво розповідає, як приготувати шоколадний торт. Тісто готують з двох видів – шоколадного та білого. Це калорійна випічка, але не треба відмовляти собі у задоволенні скуштувати шматочок вишуканого десерту.

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М'який та ніжний пиріг з розтопленим шоколадом усередині, сподобається дітям і дорослим, який можна подавати у будні та свята. За бажанням пиріг задекоруйте кремом, фруктами або ягодами.

Американський торт "Шоколадний блонді"

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4 – 6
  • Калорійність на 100 грамів: 268 ккал
Інгредієнти:
– 175 грамів вершкового масла 82%;
– 250 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 125 грамів розтопленого чорного шоколаду;
– 100 грамів борошна;
– 30 грамів какао порошку;
– дрібка солі;
– 80 грамів подрібненого чорного шоколаду; Інгредієнти:
– 100 грамів вершкового масла 82%;
– 125 грамів тростинного цукру;
– 1 жовток;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 110 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 75 грамів чорного шоколаду.
  1. Для приготування шоколадного тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте розтоплене вершкове масло з цукром, додайте яйця, збивайте до розчинення цукру.

Процес приготування тіста/ Скриншот з відео

  1. Розтопіть у каструлі шоколад, додайте у тісто, а також – борошно, какао порошок, сіль, перемішайте до однорідної консистенції.

Шоколадна крихта у тісті/ Скриншот з відео

  1. Окремо подрібніть ножем 80 грамів шоколаду, додайте у тісто.
  2. Форму вистеліть пергаментом, вилийте шоколадне тісто.
  3. Для приготування білого тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  4. У мисці змішайте м'яке вершкове масло з цукром, збивайте до розчинення цукру. Далі – додайте жовток, ванільний екстракт, перемішайте, додайте борошно, розпушувач і чорний шоколад.
  5. З білого тіста розкачайте кульки, викладіть у шоколадне тісто.

Шоколадний торт /Скриншот з відео

  1. Зверху викладіть подрібнений шоколад.
  2. Розігрійте духовку до температури 170 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.

Шоколадний торт/Скриншот з відео

  1. Дістаньте з духовки готовий торт, зніміть форму, викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева