Торт "Три шоколади" за 15 хвилини: рецепт без випікання
27 грудня 2021 , 13:19Читать новость на русском
Джерело:ютуб Здоровий і смачний
Шоколадний торт без випікання – відмінне рішення для смачного десерту. А ще торт з низьким вмістом цукру та неймовірно повітряної текстури.
Не знаєте, що приготувати до святкового столу? Ми підготували для вас рецепт торта без випікання, який ви приготуєте за 15 хвилин, а решту за вас зробить холодильник.
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Рецепт торта "Три шоколади" без випікання
- Час: 15 хвилин (2 – 3 години на застигання)
- Порції: 8
Торт "Три шоколади" / Скріншот з відео
– 180 грамів печива Орео;
– 70 грамів волоських горіхів;
– 80 грамів вершкового масла;
– 90 грамів чорного шоколаду;
– 90 грамів молочного шоколаду;
– 90 грамів білого шоколаду;
– 400 грамів вершкового сиру;
– 200 мілілітрів 33% вершків;
– горіхи та шоколад для декору.
Приготування:
- Підготуйте для торта круглу форму діаметром 18 сантиметрів. Борти вкрийте ацетатною стрічкою.
- Відділіть печиво від начинки, перебийте його в крихту. Додайте подрібнені волоські горіхи та влийте розтоплене вершкове масло. Перемішайте масу та викладіть її у форму. Сформуйте корж.
- З'єднайте вершковий сир та вершки, збийте міксером в однорідну пишну масу. Розділіть її на три рівні частини по 200 грамів. До першої додайте розтоплений чорний шоколад, до другої – молочний, до третьої – білий та начинку від Орео.
- Викладіть начинки на корж, розрівняйте ложкою.
- Відправте торт на кілька годин в холодильник.
- Зніміть з нього форму та задекоруйте торт горішками та тертим шоколадом Смачного!
Відеорецепт приготування торта "Три шоколади" без випікання: