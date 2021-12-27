Торт "Три шоколади" за 15 хвилини: рецепт без випікання

Шоколадний торт без випікання – відмінне рішення для смачного десерту. А ще торт з низьким вмістом цукру та неймовірно повітряної текстури.

Не знаєте, що приготувати до святкового столу? Ми підготували для вас рецепт торта без випікання, який ви приготуєте за 15 хвилин, а решту за вас зробить холодильник.

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Рецепт торта "Три шоколади" без випікання

Час: 15 хвилин (2 – 3 години на застигання)

15 хвилин (2 – 3 години на застигання) Порції: 8



Торт "Три шоколади" / Скріншот з відео

– 180 грамів печива Орео;– 70 грамів волоських горіхів;– 80 грамів вершкового масла;– 90 грамів чорного шоколаду;– 90 грамів молочного шоколаду;– 90 грамів білого шоколаду;– 400 грамів вершкового сиру;– 200 мілілітрів 33% вершків;– горіхи та шоколад для декору.

Приготування:

Підготуйте для торта круглу форму діаметром 18 сантиметрів. Борти вкрийте ацетатною стрічкою.

Відділіть печиво від начинки, перебийте його в крихту. Додайте подрібнені волоські горіхи та влийте розтоплене вершкове масло. Перемішайте масу та викладіть її у форму. Сформуйте корж.

З'єднайте вершковий сир та вершки, збийте міксером в однорідну пишну масу. Розділіть її на три рівні частини по 200 грамів. До першої додайте розтоплений чорний шоколад, до другої – молочний, до третьої – білий та начинку від Орео.

Викладіть начинки на корж, розрівняйте ложкою.

Відправте торт на кілька годин в холодильник.

Зніміть з нього форму та задекоруйте торт горішками та тертим шоколадом Смачного!

Відеорецепт приготування торта "Три шоколади" без випікання: