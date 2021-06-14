Торт з полуницею: надзвичайно ніжний десерт до будь-якого свята

Повітряний та легкий торт з полуницею – чудова ідея до будь-якого свята або чаювання у сімейному колі. Ми підготували для вас простий рецепт десерту, який сподобається всім.

Торт з полуницею – легкий десерт, який ви можете приготувати в домашніх умовах. Ніжний бісквіт з сирним кремом зі сметаною чудово доповнює вишуканий смак.

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Для прикрашання солодкого десерту використовуйте будь-які улюблені, сезонні ягоди фрукти.

Рецепт полуничного торта

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 4 – 8

4 – 8 Калорійність на 100 грамів: 243 ккал

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці збийте міксером яйця з цукром, додайте сіль, борошно, розпушувач перемішайте до однорідної консистенції. Форму для випікання змастіть олією, влийте тісто. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин до готовності. Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.

– 350 грамів полуниці;– 2 яйця;– 100 грамів борошна;– 120 грамів цукру;– 1 столова ложка рослинної олії;– розпушувач;– дрібка солі.– 200 грамів домашнього сиру;– 300 грамів сметани 15 – 20%;– 120 грамів цукрової пудри;– 10 грамів ваінільного цукру.

Полуниця/ Фото Unsplash

Домашній сир пропустіть через сито, додайте сметану, збийте міксером протягом 10 хвилин. Далі – додайте цукор, ванільний цукор, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште у холодильнику на 1 – 2 години. Готовий бісквіт викладіть з духовки, залиште для охолодження.

Процес збирання торта/ Фото Pexels