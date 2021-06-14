Торт з полуницею: надзвичайно ніжний десерт до будь-якого свята

14 червня 2021 , 16:27
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Джерело:

24 канал

Повітряний та легкий торт з полуницею – чудова ідея до будь-якого свята або чаювання у сімейному колі. Ми підготували для вас простий рецепт десерту, який сподобається всім.

Торт з полуницею – легкий десерт, який ви можете приготувати в домашніх умовах. Ніжний бісквіт з сирним кремом зі сметаною чудово доповнює вишуканий смак.

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Для прикрашання солодкого десерту використовуйте будь-які улюблені, сезонні ягоди фрукти. 

Рецепт полуничного торта 

  • Час: 55 хвилин
  • Порції: 4 – 8
  • Калорійність на 100 грамів: 243 ккал
Інгредієнти:
– 350 грамів полуниці;
– 2 яйця;
– 100 грамів борошна;
– 120 грамів цукру;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– розпушувач;
– дрібка солі. Інгредієнти для крему:
– 200 грамів домашнього сиру;
– 300 грамів сметани 15 – 20%;
– 120 грамів цукрової пудри;
– 10 грамів ваінільного цукру.
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці збийте міксером яйця з цукром, додайте сіль, борошно, розпушувач перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Форму для випікання змастіть олією, влийте тісто.
  4. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин до готовності. 
  5. Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.

Полуниця/ Фото Unsplash

  1. Домашній сир пропустіть через сито, додайте сметану, збийте міксером протягом 10 хвилин.
  2. Далі – додайте цукор, ванільний цукор, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште у холодильнику на 1 – 2 години.
  3. Готовий бісквіт викладіть з духовки, залиште для охолодження.

Процес збирання торта/ Фото Pexels

  1. Розріжте бісквіт навпіл, змастіть кремом, викладіть скибочки полуниці, зверху – бісквітний корж, змастіть торт кремом, задекоруйте полуницею. Залиште у холодильнику на 15 – 20 хвилин.
  2. Готовий торт наріжте на порції. Подавайте до чаю або кави. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева