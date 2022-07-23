Тотальна економія: як приготувати ідеальну картоплю фрі вдома

Коли на похід в ресторан немає часу або можливості, на допомогу приходять прості рецепти страв із найвідоміших фастфудів. Дізнайтеся як швидко та смачно приготувати картоплю фрі, яка нічим не поступиться тій, яку продають у закладах.

Ідеальна картопля фрі – це перш за все хрустка скоринка та золотистий колір. Для того, щоб приготувати таку страву, потрібно знати всього лиш кілька секретів.

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Британський шеф-кухар Гестон Блюменталь, відомий своїми незвичайними рецептами, такими як морозиво з беконом та равликова каша зазначає, що важлива правильна обробка картоплі. Саме завдяки дотриманню всіх необхідних технологій картопля перетворюється на надзвичайно смачну картоплю фрі.

Гестон є прихильником приготування картоплі фрі тричі. Саме тоді фрі набуває золотисто-коричневого кольору і залишається пухкою всередині.

Чудова страва / Фото pexels

На початку рекомендується варити на повільному вогні нарізану брусочками картоплю. Вони повинні варитися близько 20 хвилин. Потім картоплю зливають і дають їй охолонути, після краще помістити у морозилку приблизно на годину.

Вийнявши картоплю фрі, помістіть її у фритюрницю або глибоку сковорідку з розігрітою олією і смажте до блідо-жовтого кольору. Обсмажену картоплю фрі обсушіть на паперовому рушнику і знову поставте в морозилку на годину. Останнім кроком буде обсмажити картоплю фрі ще раз в олії приблизно 5 – 7 хвилин. За цей час вона стане золотистого кольору.

Хрусткий гарнір / Фото pexels

Порада Гордона Рамзі щодо картоплі фрі

Гордон Рамзі, шотландський шеф-кухар, який за понад 20 років отримав 16 зірок Мішлен, рекомендує ретельно вимити картоплю перед чищенням, але після вже не мити її. За його словами, крохмаль, що міститься в картоплі, надає делікатесу неповторного хрускоту. На початку приготування він рекомендує смажити її приблизно 2 хвилини, потім дати картоплі фрі трохи охолонути. А потім знову обсмажити впродовж 5 хвилин.

Гордон Рамзі зазначає, що коли картопля фрі стає золотисто-коричневою, спливає і плаває зверху – вона готова. Кулінарний майстер вважає, що двічі обсмажувати картоплю фрі корисно. За його словами, тоді картопля не вбирає надто багато жиру. Перед подачею можна посипати картоплю паприкою, сіллю та перцем.