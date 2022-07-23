Тотальна економія: як приготувати ідеальну картоплю фрі вдома

23 липня 2022 , 18:40
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Джерело:

24 канал

Коли на похід в ресторан немає часу або можливості, на допомогу приходять прості рецепти страв із найвідоміших фастфудів. Дізнайтеся як швидко та смачно приготувати картоплю фрі, яка нічим не поступиться тій, яку продають у закладах.

Ідеальна картопля фрі – це перш за все хрустка скоринка та золотистий колір. Для того, щоб приготувати таку страву, потрібно знати всього лиш кілька секретів.

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Британський шеф-кухар Гестон Блюменталь, відомий своїми незвичайними рецептами, такими як морозиво з беконом та равликова каша зазначає, що важлива правильна обробка картоплі. Саме завдяки дотриманню всіх необхідних технологій картопля перетворюється на надзвичайно смачну картоплю фрі.

Гестон є прихильником приготування картоплі фрі тричі. Саме тоді фрі набуває золотисто-коричневого кольору і залишається пухкою всередині.

Чудова страва / Фото pexels

На початку рекомендується варити на повільному вогні нарізану брусочками картоплю. Вони повинні варитися близько 20 хвилин. Потім картоплю зливають і дають їй охолонути, після краще помістити у морозилку приблизно на годину.

Вийнявши картоплю фрі, помістіть її у фритюрницю або глибоку сковорідку з розігрітою олією і смажте до блідо-жовтого кольору. Обсмажену картоплю фрі обсушіть на паперовому рушнику і знову поставте в морозилку на годину. Останнім кроком буде обсмажити картоплю фрі ще раз в олії приблизно 5 – 7 хвилин. За цей час вона стане золотистого кольору.

Хрусткий гарнір / Фото pexels

Порада Гордона Рамзі щодо картоплі фрі

Гордон Рамзі, шотландський шеф-кухар, який за понад 20 років отримав 16 зірок Мішлен, рекомендує ретельно вимити картоплю перед чищенням, але після вже не мити її. За його словами, крохмаль, що міститься в картоплі, надає делікатесу неповторного хрускоту. На початку приготування він рекомендує смажити її приблизно 2 хвилини, потім дати картоплі фрі трохи охолонути. А потім знову обсмажити впродовж 5 хвилин.

Гордон Рамзі зазначає, що коли картопля фрі стає золотисто-коричневою, спливає і плаває зверху – вона готова. Кулінарний майстер вважає, що двічі обсмажувати картоплю фрі корисно. За його словами, тоді картопля не вбирає надто багато жиру. Перед подачею можна посипати картоплю паприкою, сіллю та перцем.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська