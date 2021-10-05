Травмував руку та вилетів з проєкту: хто залишив "Пекельну кухню" у 5 випуску

У 5 випуску реаліті-шоу "Пекельна кухня" на червону та сині команди чекали випробування молекулярною кухнею, підвищення кухарської класифікації до 5 розряду та вечеря в ресторані. На жаль, через необачність та підступність колег, шоу (через травму руки) залишив Станіслав Попоня.

Ранок п’ятого тижня для учасників реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) розпочався з пакування валіз. Кожен взяв речі першої потреби та закордонний паспорт.

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Кухарі сіли у трансфер і вирушили в аеропорт, з надією, що відпочинуть в жаркому Єгипті чи на Мальдівах. Та на злітній смузі на учасників чекав шеф Алекс Якутов з новим завданням – їм потрібно приготувати по два меню для пілотів.

Виліт через дві години не у вас, а в пілотів! Кожна команда має розробити два меню з п’яти страв: закуска, салат, гаряча страва, перекус і десерт, – додав Алекс Якутов.

Перемогу в конкурсі з різницею в один бал здобули дівчата, а на хлопців очікувало покарання.



Випробування в аеропорті / Фото Новий канал

Щоб якось себе розвеселити, чоловіча команда вирішила пограти в дитячу гру "слон". Це коли один учасник нахиляється, а інший має через нього перестрибнути. Та невдале приземлення Станіслава Попоні призвело до травмування руки.

Я відчув страшенний біль, – розповідає Станіслав.

Під час наступних конкурсів Попоня працював лише однією рукою, що сповільнювало жіночу команду. Червона команда закінчила випробування в закритому ресторані "Пекельної кухні" через чотири хвилини після фінішу "синіх". Шеф наказав обрати "червоним" двоє людей, які підуть в номінацію, серед них був і Станіслав.



Станіслав Попоня / Фото Новий канал

На жаль, Станіслав Попоня не зможе боротися далі на кулінарному шоу "Пекельна кухня", він покинув її назавжди. До слова, це перший учасник, якого колеги проводжали оплесками.



Випробування в ресторані / Фото Новий канал

Алекс Якутов подарував Станіславу на згадку про проєкт його китель. А ще, за рішенням шефа, синій кітель на червоний змінив Юрій Діденко, щоб підсилити шанси команди суперників.