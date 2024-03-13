Чи треба мити рис перед приготуванням: шеф розкрив таємницю, про яку знають лише обрані

Рис – проста у приготуванні та дуже смачна крупа. Однак не всі вміють його варити.

Зокрема, не всі знають, чи треба мити рис перед приготуванням. Суддя проєкту "МастарШеф" Володимир Ярославський розкрив всі секрети.

Буде смачно Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"

Як правильно варити рис

Ярославський розповів, що рис басматі – один з найпоширеніших довгозернистих.

При приготуванні збільшується у довжину і набуває особливої довгої форми, ароматний і розсипчастий,

– зазначив шеф-кухар.

Проте для цього треба чітко дотриматися пропорцій води та рису – 1:1.5, тобто 100 грамів рису на 150 грамів води.

Покроковий рецепт приготування розсипчастого рису:

Відміряйте воду та рис.

Варіть рис у середньому сотейнику з товстим дном.

Додайте сіль та шматочок масла або запашної олії.

Доведіть до кипіння на середньому вогні, а потім зменште вогонь до мінімального, перемішайте та накрийте кришкою. Відтоді варіть рівно 12 хвилин.

Вимкніть вогонь, накрийте сотейник товстим рушником і тримайте так мінімум 10 хвилин, а краще навіть 15. Тільки після цього рис можна акуратно перемішати лопаткою.

Секрети, про які варто знати

Рис найкраще смакує теплим або гарячим. Після холодильника його смак змінюється.

Якщо у вас якісний рис, то його не треба мити перед приготуванням. За словами Ярославського, це ніяк не впливає на клейкість. Крупу можна промивати лише для того, щоб трішки змити бруд, якщо її купили на розсип. Останні дослідження довели, що клейкість залежить від крохмалю амілопектин, який вимивається з рису у процесі приготування.

Рис жасмин – ще ніжніший за консистенцією, товщий і більш чіпкий та липкий. Його готують так само, а води беруть іноді навіть 1:1,3. Якщо ви готуєте у рисоварці, то співвідношення рис та вода має становити 1:1,1.