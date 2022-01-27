Три інгредієнти – і готово: домашня халва з арахісу та соняшникового насіння

27 січня 2022 , 12:19
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Джерело:

ютуб Лілії Цвіт

Халву можна приготувати вдома за лічені хвилини всього з трьох інгредієнтів. І такий смаколик буде корисним, адже він – без борошна, цукру та трансжирів.

Рецептом халви з арахісу та насіння соняшника з нами поділилася кондитерка Лілія Цвіт. Приготуйте цей чудовий десерт до чаю вже сьогодні!

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Також халвою можна начиняти пампухи, рогалики та іншу домашню випічку.

Рецепт домашньої халви

  • Час: від 2 годин
  • Порції: близько 400 грамів
Інгредієнти:
 – 400 грамів насіння соняшника;
 – 100 грамів арахісу;
 – 150 грамів меду.

Приготування:

  1. На маленькому вогні обсмажте насіння соняшника. Використовуйте суху сковорідку. Важливо не перетримати насіння на плиті, щоб халва не гірчила.
  2. Так само обережно обсмажте арахіс.
  3. Залиште обсмажені інгредієнти остигати.
  4. У чаші блендера подрібніть окремо насіння соняшника та арахіс на дрібну крихту. Не перестарайтеся: паста нам не потрібна!
  5. У глибокій посудині з'єднайте інгредієнти й додайте до них рідкий мед.
  6. Масу ретельно вимішайте й перекладіть до металевої форми, укритої харчовою плівкою.
  7. Утрамбуйте халву спочатку ложкою, потім качалкою й відправте до холодильника щонайменше на 2 години (в ідеалі – на ніч).

Смачного!

Відеорецепт приготування домашньої халви:

 

Автор: Богданна Рибак