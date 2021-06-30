Смачно та дієтично: 3 літні рецепти салатів із курятиною
Джерело:24 канал
Щоб улітку залишатися у формі й завжди бути готовими до відпустки та моря, не обтяжуйте організм надто калорійними стравами – готуйте свіжі, поживні салати. Додавайте до них багату на клітковину, низькокалорійну зелень і не забувайте про молоді овочі та про цінний тваринний білок, в ідеалі – курятину.
Для свіжих літніх салатів чудово підійдуть куряче філе або вже нарізані стріпси. Вони нададуть стравам не лише чудового смаку, а й поживності.
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Ось три чудових рецепти легких, свіжих салатів – оберіть будь-який, на свій смак і настрій. А ми рекомендуємо скуштувати всі три.
Салат із курячого філе, свіжих овочів та шпинату
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2
Салат із курятини та свіжих овочів / Фото ShutterstokІнгредієнти:
– 1 куряче філе ТМ "Наша Ряба";
– 80 г свіжого листя шпинату;
– ½ червоної цибулини;
– 1 свіжий огірок;
– 10 – 12 томатів чері;
– оливкова олія на ваш смак;
– лимонний сік на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Куряче філе ретельно помийте й просушіть паперовим рушником. Викладіть м'ясо на шар фольги й скропіть лимонним соком.
- Розігрійте духовку до 200 градусів і відправте до неї запікатися філе, загорнуте у фольгу, до готовності 25 – 30 хвилин.
- Ретельно помийте зелень та овочі. Викладіть шпинат в салатницю і заправте спеціями та олією на свій смак.
- Наріжте огірок кружальцями, а томати – навпіл. Додайте до шпинату.
- Наріжте цибулю півкільцями, додайте її до салату й перемішайте всі інгредієнти. На свій смак скропіть салат лимонним соком.
- Дістаньте курячу грудку з духовки, звільніть від фольги й наріжте на порційні шматочки.
- Викладіть м'ясо на овочі із зеленню.
- Салат готовий, можна подавати до столу. Смачного!
Свіжий салат із курячих стріпсів, полуниць та руколи
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Салат з курятиною та полуницею / Фото Shutterstok
– 500 г курячих стріпсів ТМ "Наша Ряба";
– 500 г полуниці;
– 80 г руколи;
– 3 ч. л гірчиці в зернах;
– оливкова олія на ваш смак;
– лимонний сік на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Обсмажте курячі стріпси на розігрітій сковорідці до золотої скоринки. Додайте до м'яса спецій на свій смак, перемішайте й смажте ще 4 – 5 хвилин до готовності.
- Помийте полуниці, видаліть плодоніжки і наріжте на четвертинки.
- Викладіть до глибокої салатниці руколу, полуниці та курячі стріпси. Перемішайте салат ложкою.
- Змішайте в окремій мисці лимонний сік, оливкову олію, чорний мелений перець та гірчицю й заправте цим соусом салат.
- Одразу подавайте салат до столу. Смачного!
Салат із курячого філе, яблук та журавлини
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Салат з курятиною та журавлиною / Фото Shutterstok
– 300 г курячого філе ТМ "Наша Ряба";
– 200 г червоних яблук;
– 80 г листя шпинату;
– 3 ч. л сушеної журавлини;
– оливкова олія на ваш смак;
– лимонний сік на ваш смак;
– 3 ст. л волоських горіхів.
Приготування:
- Ціле куряче філе скропіть лимонним соком та обсмажте на сухій антипригарній сковорідці до рум'яної скоринки. Для цього знадобиться приблизно 20 хвилин.
- Обсмажене м'ясо загорніть у шар фольги й дайте йому постояти 5 хвилин, щоб соки в м'ясі рівномірно розійшлися.
- Викладіть до салатниці листя шпинату. Полийте його оливковою олією й перемішайте.
- Яблука наріжте тонкими скибочками.
- Зніміть фольгу з курячого філе. Наріжте м'ясо тоненькими скибочками й викладіть до центру салатниці.
- Додайте нарізані яблука.
- Посипте салат журавлиною та подрібненими волоськими горіхами.
- Скропіть салат лимонним соком і подавайте до столу. Смачного!