Користь фруктів: три рецепти смачних смузі на сніданок

У сезон фруктів та ягід можна готувати смачні смузі на сніданок. Ми підготували для вас три рецепти, які ви легко можете приготувати вдома.

Влітку безліч фруктів та ягід. Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою та дотримуєтесь здорового харчування, пропонуємо приготувати вітамінний смузі – чудова ідея на сніданок.

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Фруктовий коктейль дуже просто готується. Поживний та корисний напій сподобається усім.

Ягідний смузі

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 77 ккал

Ягоди ретельно помийте. У чашу блендера викладіть ягоди, додайте лимонний сік, мед, збийте до стану пюре. Далі – влийте йогурт, знову збийте до однорідної консистенції.

– 200 грамів чорниці;– 1 столова ложка лимонного соку;– 400 грамів натурального йогурту;– 1 чайна ложка меду.

Банановий смузі

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 72 ккал

Інгредієнти:

– 2 банани;

– 200 мілілітрів молока або натурального йогурту;

– гілочка м'яти;

– 1 чайна ложка цукру або меду.

Банани почистіть від шкірки, наріжте скибочками. М'яту помийте. У блендер викладіть банани, подрібніть. Далі – влийте молоко, додайте цукор або мед, кілька листочків м'яти, подрібніть до однорідної консистенції. Вилийте смузі у склянки.

Смузі з ківі

Час: 5 – 7 хвилин

5 – 7 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 115 ккал

Ківі, банан почистіть від шкірки, наріжте скибочками. Фрукти викладіть у чашу блендера, збийте до стану пюре. Далі – влийте кефір, збийте до однорідної консистенції. Розлийте у склянки. Смачного!

– 200 мілілітрів кефіру 2,5%;– 1 ківі;– 1 банан.