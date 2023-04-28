Трішки розслабитись після важкого тижня: простий рецепт легкого глінтвейну
28 квітня 2023, 14:44Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Після важкого робочого тижня не завадить трішки зняти напругу та стрес. Допомогти у цьому можуть улюблені напої, які можна смакувати у компанії, за книжкою чи переглядом серіалу.
Зазвичай глінтвейн готують під час зимових свят або у прохолодну погоду. Втім, посмакувати вино після робочого тижня ніколи не буде зайвим.
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Особливо доречним цей напій буде у веселій компанії, адже ніщо так гарно не доповнює насолоду напоєм, як спілкування з найближчими людьми.
Рецепт глінтвейну з джином
Час: 20 хвилин
Порцій: 6
Приготування:
- У каструлі з'єднуємо вино, апельсин, лавровий лист, цукор та спеції.
- Підігріваємо на повільному вогні до повного розчинення цукру.
- Спробуйте напій на смак: якщо хочете, аби він був ще солодшим, додайте трішки цукру.
- Знімаємо вогню, додаємо джин та добре перемішуємо.
- Розливаємо напій по келихах та подаємо до столу.