Банани в кокосовому клярі: неймовірний десерт
25 січня 2023, 20:22Читать новость на русском
Джерело:prakty kulinarni
Банани в кокосовому клярі – це незвичний десерт, який ви просто мусите спробувати. Він подається гарячим з кленовим сиропом або медом, а подрібнений арахіс або кунжут яскраво доповнять цей смаколик.
Банани в клярі – це десерт, який можна подавати одразу після смаження. До нього пасуватимуть абсолютно всі додатки: від кульки ванільного морозива до меду або кленового сиропу.
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За таким самим рецептом можна приготувати і яблука. Їх потрібно очистити, вибрати насіння та нарізати кружечками, після чого виконати усі подальші маніпуляції.
Рецепт бананів в клярі
Час: 20 хвилин
Порцій: 8
Смачно та просто / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 4 великі банани;
- 1 яйце;
- 200 мілілітрів молока;
- 3 великі столові ложки кокосової стружки;
- 7 столових ложок кукурудзяного борошна;
- 2 столові ложки лимонного соку;
- 200 ріпакової олії.
Для подачі:
- 4 столові ложки кленового сиропу;
- 2 столові ложки подрібненого арахісу;
- 1 – 2 чайні ложки кунжуту.
Приготування:
- Збийте яйце та змішайте з молоком, кокосовою стружкою і кукурудзяним борошном. Тісто має бути густим.
- На сковороді добре розігрійте олію. Приготуйте велику тарілку, застелену паперовим рушником (він вбере зайвий жир).
- Банани очистіть від шкірки, наріжте шматочками довжиною приблизно 4 – 5 сантиметрів, скропіть лимонним соком і посипте залишками кукурудзяного борошна.
- Умочіть банани в тісто, порціями викладіть в олію. Смажте до злегка золотистого кольору. Вийміть шумівкою на тарілку.
- Посипте арахісом і кунжутом та подавайте з кленовим сиропом або медом.
Крім кокосової стружки в тісто можна додати половину чайної ложки кориці.