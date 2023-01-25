Банани в кокосовому клярі: неймовірний десерт

25 січня 2023, 20:22
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Джерело:

prakty kulinarni

Банани в кокосовому клярі – це незвичний десерт, який ви просто мусите спробувати. Він подається гарячим з кленовим сиропом або медом, а подрібнений арахіс або кунжут яскраво доповнять цей смаколик.

Банани в клярі – це десерт, який можна подавати одразу після смаження. До нього пасуватимуть абсолютно всі додатки: від кульки ванільного морозива до меду або кленового сиропу.

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За таким самим рецептом можна приготувати і яблука. Їх потрібно очистити, вибрати насіння та нарізати кружечками, після чого виконати усі подальші маніпуляції.

Рецепт бананів в клярі

Час: 20 хвилин
Порцій: 8


Смачно та просто / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

  • 4 великі банани;
  • 1 яйце;
  • 200 мілілітрів молока;
  • 3 великі столові ложки кокосової стружки;
  • 7 столових ложок кукурудзяного борошна;
  • 2 столові ложки лимонного соку;
  • 200 ріпакової олії.

Для подачі:

  • 4 столові ложки кленового сиропу;
  • 2 столові ложки подрібненого арахісу;
  • 1 – 2 чайні ложки кунжуту.

Приготування:

  1. Збийте яйце та змішайте з молоком, кокосовою стружкою і кукурудзяним борошном. Тісто має бути густим.
  2. На сковороді добре розігрійте олію. Приготуйте велику тарілку, застелену паперовим рушником (він вбере зайвий жир).
  3. Банани очистіть від шкірки, наріжте шматочками довжиною приблизно 4 – 5 сантиметрів, скропіть лимонним соком і посипте залишками кукурудзяного борошна.
  4. Умочіть банани в тісто, порціями викладіть в олію. Смажте до злегка золотистого кольору. Вийміть шумівкою на тарілку.
  5. Посипте арахісом і кунжутом та подавайте з кленовим сиропом або медом.
Ідея
Крім кокосової стружки в тісто можна додати половину чайної ложки кориці.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська