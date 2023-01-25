Банани в кокосовому клярі: неймовірний десерт

Банани в кокосовому клярі – це незвичний десерт, який ви просто мусите спробувати. Він подається гарячим з кленовим сиропом або медом, а подрібнений арахіс або кунжут яскраво доповнять цей смаколик.

Банани в клярі – це десерт, який можна подавати одразу після смаження. До нього пасуватимуть абсолютно всі додатки: від кульки ванільного морозива до меду або кленового сиропу.

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За таким самим рецептом можна приготувати і яблука. Їх потрібно очистити, вибрати насіння та нарізати кружечками, після чого виконати усі подальші маніпуляції.

Рецепт бананів в клярі

Час: 20 хвилин

Порцій: 8



Смачно та просто / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

4 великі банани;

1 яйце;

200 мілілітрів молока;

3 великі столові ложки кокосової стружки;

7 столових ложок кукурудзяного борошна;

2 столові ложки лимонного соку;

200 ріпакової олії.

Для подачі:

4 столові ложки кленового сиропу;

2 столові ложки подрібненого арахісу;

1 – 2 чайні ложки кунжуту.

Приготування:

Збийте яйце та змішайте з молоком, кокосовою стружкою і кукурудзяним борошном. Тісто має бути густим. На сковороді добре розігрійте олію. Приготуйте велику тарілку, застелену паперовим рушником (він вбере зайвий жир). Банани очистіть від шкірки, наріжте шматочками довжиною приблизно 4 – 5 сантиметрів, скропіть лимонним соком і посипте залишками кукурудзяного борошна. Умочіть банани в тісто, порціями викладіть в олію. Смажте до злегка золотистого кольору. Вийміть шумівкою на тарілку. Посипте арахісом і кунжутом та подавайте з кленовим сиропом або медом.

Крім кокосової стружки в тісто можна додати половину чайної ложки кориці.