Цей салат закохує в себе: швидкий рецепт з куркою

Швидкі салати з курочкою – це завжди ідеальна опція для смачного перекусу або вечері. Неймовірний смак без зайвих калорій підкорює з першої ж спроби.

Якщо у вас є залишки смаженої курочки, ви легко можете перетворити їх на смачний перекус або вечерю, якими зможете насолоджуватися впродовж тижня. Легкість салату, поживність курочки та яскраві арахісові нотки – це острівець насолоди, який потрібен кожному нас у сучасному швидкому ритмі життя.

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Рецепт швидкого салату з курочкою

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Курочка та салат – ідеальне поєднання / Фото Pixabay

Інгредієнти:

– 200 грамів рисової локшини;

– 60 грамів арахісового масла;

– 2 чайні ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка солодкого соусу чилі;

– 2 зубчики часнику (дрібно нарізаного);

– 1 маленький шматочок кореня імбиру (натертий);

– цедра і сік 1 апельсина;

– 300 грамів курочки (нарізаної на шматочки);

– 1 натерта морква;

– половина огірка (дрібно нарізаного);

– 4 подрібнені цибулини;

– 1 червоний перець (дрібно нарізаний);

– кілька листків салату (подрібнених);

– столова ложка підсмаженого насіння кунжуту;

– 2 лайми (розрізані навпіл).

Приготування:

Локшину заливаємо кип'ятком та відставляємо на 10 хвилин, періодично помішуючи. У мисці змішуємо арахісове масло, соєвий соус, соус чилі, часник, імбир, апельсинову цедру та сік, добре перемішуємо. Додаємо до соусу 2 – 3 столові ложки теплої води та збиваємо до однорідності. Додаємо курку та ретельно перемішуємо, щоб м'ясо добре покрилося соусом. У великій мисці змішуємо моркву, огірок та ріпчасту цибулю. Потім додаємо курку з соусом та все добре перемішуємо. Локшину викладаємо на 4 тарілки, покриваємо салатом, посипаємо червоним перцем та кунжутом. Подаємо з половинками лайма.

Смачного!