Цей салат закохує в себе: швидкий рецепт з куркою
Джерело:ВВС Food
Швидкі салати з курочкою – це завжди ідеальна опція для смачного перекусу або вечері. Неймовірний смак без зайвих калорій підкорює з першої ж спроби.
Якщо у вас є залишки смаженої курочки, ви легко можете перетворити їх на смачний перекус або вечерю, якими зможете насолоджуватися впродовж тижня. Легкість салату, поживність курочки та яскраві арахісові нотки – це острівець насолоди, який потрібен кожному нас у сучасному швидкому ритмі життя.
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Рецепт швидкого салату з курочкою
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Курочка та салат – ідеальне поєднання / Фото Pixabay
Інгредієнти:
– 200 грамів рисової локшини;
– 60 грамів арахісового масла;
– 2 чайні ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка солодкого соусу чилі;
– 2 зубчики часнику (дрібно нарізаного);
– 1 маленький шматочок кореня імбиру (натертий);
– цедра і сік 1 апельсина;
– 300 грамів курочки (нарізаної на шматочки);
– 1 натерта морква;
– половина огірка (дрібно нарізаного);
– 4 подрібнені цибулини;
– 1 червоний перець (дрібно нарізаний);
– кілька листків салату (подрібнених);
– столова ложка підсмаженого насіння кунжуту;
– 2 лайми (розрізані навпіл).
Приготування:
- Локшину заливаємо кип'ятком та відставляємо на 10 хвилин, періодично помішуючи.
- У мисці змішуємо арахісове масло, соєвий соус, соус чилі, часник, імбир, апельсинову цедру та сік, добре перемішуємо.
- Додаємо до соусу 2 – 3 столові ложки теплої води та збиваємо до однорідності.
- Додаємо курку та ретельно перемішуємо, щоб м'ясо добре покрилося соусом.
- У великій мисці змішуємо моркву, огірок та ріпчасту цибулю. Потім додаємо курку з соусом та все добре перемішуємо.
- Локшину викладаємо на 4 тарілки, покриваємо салатом, посипаємо червоним перцем та кунжутом. Подаємо з половинками лайма.
Смачного!