Рецепт пирога з цибулею від Ревізора – Юлії Панкової

Талановита ведуча та знаний "Ревізор" України – Юлія Панкова поділилась своїм фірмовим рецептом відкритого цибулевого пирога, який вона вважає найсмачнішим у світі.
Джерело: Новий канал
Ведуча Нового каналу розказала, як приготувати найсмачніший у світі пиріг з цибулі та поділилась рецептом, щоб кожен міг відчути неповторний смак зіркової страви від "Ревізора".
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У народі цибулю вважають ліками "від семи недуг", адже вона містить у собі цінні вітаміни А, В1, В2, С, РР.
Ведуча програми "Ревізор", кулінар Юлія Панкова ділиться рецептом найсмачнішого у світі пирога з цибулею, який готує власноруч.
Скуштуєте раз цей пиріг – і закохаєтеся в нього назавжди! Нічого простішого і швидшого придумати неможливо. Пиріг виходить ситним і смачним. Смакує з чаєм, як перекус або з зеленим салатом, як основна страва, – прокоментувала Юля Панкова.