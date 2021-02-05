Рецепт пирога з цибулею від Ревізора – Юлії Панкової

Талановита ведуча та знаний "Ревізор" України – Юлія Панкова поділилась своїм фірмовим рецептом відкритого цибулевого пирога, який вона вважає найсмачнішим у світі.

Джерело: Новий канал

Ведуча Нового каналу розказала, як приготувати найсмачніший у світі пиріг з цибулі та поділилась рецептом, щоб кожен міг відчути неповторний смак зіркової страви від "Ревізора".

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У народі цибулю вважають ліками "від семи недуг", адже вона містить у собі цінні вітаміни А, В1, В2, С, РР.

Ведуча програми "Ревізор", кулінар Юлія Панкова ділиться рецептом найсмачнішого у світі пирога з цибулею, який готує власноруч.

Скуштуєте раз цей пиріг – і закохаєтеся в нього назавжди! Нічого простішого і швидшого придумати неможливо. Пиріг виходить ситним і смачним. Смакує з чаєм, як перекус або з зеленим салатом, як основна страва, – прокоментувала Юля Панкова.

Юля Панкова/Новий канал

Як приготувати пиріг з цибулі

Ретельно почистіть цибулю від лушпиння. Наріжте її дрібною соломкою, тушкуйте на вершковому маслі доки вона не стане прозорою. Сир натріть на грубій тертці. У окремій мисці змішайте яйця та сметану. Розтопіть вершкове масло і добре змішайте інгредієнти для тіста. Замісіть еластичне тісто та розкачайте його тонким шаром. Викладіть на деко, змащене олією та розрівняйте руками. Спочатку викладіть шаром цибулю, другим – натертий сир, а зверху залийте сумішшю яєць зі сметаною. Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці, доки пиріг не підрум'яниться – близько 25 хвилин. Смачного!

– 180 г вершкового масла;– 100 мл води;– 2 склянки ц/з борошна;– 500 г ріпчастої цибулі;– 200 г сиру сулугуні;– 200 г твердого сиру;– 2 яйця;– 100 г сметани.