Цікаві дані: факти про їжу, які здивують кожного
Джерело:24 канал
Cмачні страви – це не просто поповнення енергетичного ресурсу організму, а й певний вид мистецтва та приємне проводження часу. Але чи знаємо ми все про те, що споживаємо щодня? Нижче – кілька цікавих фактів про їжу, з якими ви навряд чи зустрічались раніше.
Їжа – наше основне джерело енергії, вітамінів і мінералів. Саме вона дає нам сили для виконання повсякденних завдань. У темі їжі прихована велика кількість таємниць та непізнаних фактів.
Дізнайтеся Більшість українців і гадки не мають, що вони їдять, – Олена Косюк
Найдорожча піца у світі
Її вартість становить 12 тисяч доларів, на її виготовлення піде майже 72 години. Рецепт такої піци відомий лише трьом італійським кухарям. Піца заправляється трьома видами ікри, особливою моцарелою, омаром з Норвегії та рожевою австралійською морською сіллю.
Прихований галюциноген
Мускатний горіх – це галюциноген. Якщо ви вживаєте мускатний горіх у великих дозах, то відчуєте разючий ефект речовини під назвою міристицин.
Неочікувані ліки
Дивовижний факт: кетчуп раніше використовували як ліки. Ще на початку 1800-х років люди вважали, що помідори мають лікувальні властивості. Один лікар стверджував, що вони можуть лікувати діарею та розлад травлення, тому він зробив рецепт такого виду томатного кетчупу, який, за його переконанням, мав цілющу силу.
Особливості харчування пілотів
Більшість авіакомпаній дотримуються політики, згідно якої пілоту та другому пілоту літака заборонено їсти однакову їжу, щоб уникнути ризику того, що обидва постраждають від харчового отруєння.
Неймовірна історія напою
Напій "джин-тонік" був винайдений англійцями в 17 столітті як захист від малярії. Причина цього в тому, що до 1940 році хінін, що міститься у тонізуючій воді, був єдиною ефективною речовиною проти малярії. Через гіркий смак напій змішували з джином, щоб поліпшити його смак.