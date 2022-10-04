Міжнародна кухня: готуємо індійську закуску качорі
4 жовтня 2022 , 20:47Читать новость на русском
Джерело:prakty kulinarni
Пікантна індійська страва під назвою качорі сповнена ароматної сочевиці. Особливий перекус подають з різноманітними соусами у придорожніх кафе або беруть з собою у дорогу.
Часто ця закуска панує на столах під час Холі – індуїстського свята весни і радості. Качорі підійде як їжа, яку можна взяти з собою в подорож або на роботу. Страва має чудовий смак, навіть якщо подати її холодною на наступний день.
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У цій закусці можна комбінувати начинку і використовувати курячий фарш, картоплю з сиром або тунець.
Рецепт качорі
Час: 1 година
Порцій: 4
Нетипова закуска / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
Начинка:
- 120 грамів червоної сочевиці;
- 3 чайні ложки пасти каррі;
- 1 цибуля шалот;
- 1 зубчик часнику;
- 1 столова ложка олії.
Тісто:
- 450 грамів борошна;
- 1 чайна ложка солі;
- 1 чайна ложка кмину;
- 100 мілілітрів олії;
- 210 – 250 мілілітрів води (кімнатної температури);
- олія для фритюру.
Приготування:
- Очистіть та обсмажте подрібнену цибулю-шалот і часник, додайте пасту карі.
- Тушкуйте ще 20 секунд та додайте сочевицю та витримайте на пательні ще 2 хвилини.
- Борошно, сіль і кмин викладіть в миску, влийте олію. Замісити тісто, поступово додаючи воду. У нього має бути пружна консистенція. Дайте йому відпочити 15 хвилин. Сформуйте товсту "ковбаску" та наріжте її на 16 скибочок.
- Кожен шматочок акуратно розтягніть руками, сформувавши корж діаметром близько 10 сантиметрів, викладіть на нього чайну ложку начинки.
- З'єднайте краї тіста, щоб вийшов "мішечок".
- Сформовані качорі смажте у фритюрі порціями хвилину-півтори (залежить від того, наскільки розпечена олія) до золотистої скоринки.
- Обсушіть на паперовому рушнику та подавайте з улюбленим соусом.