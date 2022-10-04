Міжнародна кухня: готуємо індійську закуску качорі

4 жовтня 2022 , 20:47
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Джерело:

prakty kulinarni

Пікантна індійська страва під назвою качорі сповнена ароматної сочевиці. Особливий перекус подають з різноманітними соусами у придорожніх кафе або беруть з собою у дорогу.

Часто ця закуска панує на столах під час Холі – індуїстського свята весни і радості. Качорі підійде як їжа, яку можна взяти з собою в подорож або на роботу. Страва має чудовий смак, навіть якщо подати її холодною на наступний день.

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У цій закусці можна комбінувати начинку і використовувати курячий фарш, картоплю з сиром або тунець.

Рецепт качорі

Час: 1 година
Порцій: 4

Нетипова закуска / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

Начинка:

  • 120 грамів червоної сочевиці;
  • 3 чайні ложки пасти каррі;
  • 1 цибуля шалот;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 столова ложка олії. 

Тісто:

  • 450 грамів борошна;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 1 чайна ложка кмину;
  • 100 мілілітрів олії;
  • 210 – 250 мілілітрів води (кімнатної температури);
  • олія для фритюру.

Приготування:

  1. Очистіть та обсмажте подрібнену цибулю-шалот і часник, додайте пасту карі. 
  2. Тушкуйте ще 20 секунд та додайте сочевицю та витримайте на пательні ще 2 хвилини.
  3. Борошно, сіль і кмин викладіть в миску, влийте олію. Замісити тісто, поступово додаючи воду. У нього має бути пружна консистенція. Дайте йому відпочити 15 хвилин. Сформуйте товсту "ковбаску" та наріжте її на 16 скибочок.
  4. Кожен шматочок акуратно розтягніть руками, сформувавши корж діаметром близько 10 сантиметрів, викладіть на нього чайну ложку начинки.
  5. З'єднайте краї тіста, щоб вийшов "мішечок".
  6. Сформовані качорі смажте  у фритюрі порціями хвилину-півтори (залежить від того, наскільки розпечена олія) до золотистої скоринки.
  7. Обсушіть на паперовому рушнику та подавайте з улюбленим соусом.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська