Як не слід розморожувати продукти: ви точно допускалися цих помилок

Розморожування їжі, на перший погляд, виглядає нескладним та доступним процесом. Проте тут є кілька підводних каменів, які здатні зіпсувати смак страви та нашкодити вашому здоров’ю.

Перш ніж розморожувати продукти, переконайтеся, що ви ненароком не стали жертвою цих помилок. 24 канал зібрав найпоширеніші підводні камені у розморожуванні продуктів, яких слід уникати.

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Розморожування їжі теплою водою

Коли ви поспішаєте розморозити їжу, легко зрозуміти, чому занурювати продукти під теплу воду здається гарною ідеєю. Проте цього краще не робити, тому що таким чином продукти всередині будуть все ще заморожені.

Дотримуйтесь цієї поради: наповніть велику миску прохолодною водою та занурте туди потрібний інгредієнт (обов’язково у герметичному пакеті на блискавці).

Особливості розморожування / Фото pexels

Ви розморожуєте все в мікрохвильовці

У мікрохвильовці є кнопка розморожування, то чому б нею не скористатися? На жаль, нерівномірне нагрівання мікрохвильової печі призводить до того, що деякі частини їжі стають досить теплими та потрапляють у небезпечну температурну зону.

Насправді ж розморожування в мікрохвильовій печі найкраще використовувати для продуктів, які ви готуватимете негайно, як-от для шматка заморожених фруктів, які потрібні для смузі.

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Приготування без розморожування

Якщо ви поспішаєте, приготування не до кінця розмороженого продукту може здатися хорошою ідеєю. Проте цього краще не робити. Це не тільки ідеальні умови для розмноження бактерій, але й вплине на смак кінцевого продукту.

У морозильній камері соки замерзають у кристали льоду, і коли ви кладете їх у гарячу сковороду, то ризикуєте, що рідина випарується та втратить чудовий смак.