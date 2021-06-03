Як приготувати цвітну капусту в клярі: простий рецепт смачної страви

Думаєте, що приготувати на обід, щоб було смачно та швидко? Ми підготували для вас рецепт цвітної капусти в клярі. Запишіть собі рецепт.

Цвітна капуста містить безліч корисних вітамінів – С, К, В6, мінералів та антиоксидантів. У капусті на 100 грамів – 25 калорій. Тому для тих, хто слідкує за своєю фігурою – не варто хвилюватися.

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Капуста в клярі – смачна та корисна страва, яка легка у приготуванні в домашніх умовах. Універсальний овоч можна додавати до будь-яких страв і поєднувати з іншими продуктами. Наприклад, під час приготування супів, салатів та запікання овочів.

Рецепт цвітної капусти в клярі

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4 – 5

4 – 5 Калорійність на 100 грамів: 112

Цвітну капусту ретельно помийте, зріжте верхні листки, розділіть на суцвіття.

– 1 кілограм цвітної капусти;– 3 яйця;– рослинна олія;– 150 грамів борошна;– 100 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;– гранат;– петрушка;– перець;– сіль.

Суцвіття цвітної капусти/ Фото Unsplash

У каструлі з підсоленим окропом, відваріть капусту протягом 5 – 7 хвилин. Для приготування кляру у мисці збийте яйця, додайте молоко, борошно, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції.

Збиті вінчиком яйця/ Фото Unsplash

Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Подрібнена свіжа петрушка/ Фото Unsplash

Суцвіття цвітної капусти занурте у кляр, викладіть на пательню. На розігрітій пательні з олією, обсмажте капусту з двох сторін до золотої скоринки. На паперову серветку викладіть капусту для того, щоб прибрати зайвий жир.

Обсмажена цвітна капуста/ Фото Unsplash