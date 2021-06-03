Як приготувати цвітну капусту в клярі: простий рецепт смачної страви

3 червня 2021 , 10:05
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Думаєте, що приготувати на обід, щоб було смачно та швидко? Ми підготували для вас рецепт цвітної капусти в клярі. Запишіть собі рецепт.

Цвітна капуста містить безліч корисних вітамінів – С, К, В6, мінералів та антиоксидантів. У капусті на 100 грамів –  25 калорій. Тому для тих, хто слідкує за своєю фігурою – не варто хвилюватися. 

Читайте також  Тарілка здорового харчування: як їсти щодня, щоб залишатися здоровим

Капуста в клярі – смачна та корисна страва, яка легка у приготуванні в домашніх умовах. Універсальний овоч можна додавати до будь-яких страв і поєднувати з іншими продуктами. Наприклад, під час приготування супів, салатів та запікання овочів.

Рецепт цвітної капусти в клярі 

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4 – 5
  • Калорійність на 100 грамів: 112
Інгредієнти:
– 1 кілограм цвітної капусти;
– 3 яйця;
– рослинна олія;
– 150 грамів борошна;
– 100 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;
– гранат;
– петрушка;
– перець;
– сіль.
  1. Цвітну капусту ретельно помийте, зріжте верхні листки, розділіть на суцвіття.

Суцвіття цвітної капусти/ Фото Unsplash

  1. У каструлі з підсоленим окропом, відваріть капусту протягом 5 – 7 хвилин.
  2. Для приготування кляру у мисці збийте яйця, додайте молоко, борошно, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції.

Збиті вінчиком яйця/ Фото Unsplash

  1. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Подрібнена свіжа петрушка/ Фото Unsplash

  1. Суцвіття цвітної капусти занурте у кляр, викладіть на пательню. 
  2. На розігрітій пательні з олією, обсмажте капусту з двох сторін до золотої скоринки.
  3. На паперову серветку викладіть капусту для того, щоб прибрати зайвий жир.

Обсмажена цвітна капуста/ Фото Unsplash

  1. Помийте, почистіть гранат. Викладіть на тарілку готову капусту, додайте петрушку. За бажанням задекоруйте гранатовими зернятками. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева