Як приготувати цвітну капусту в клярі: простий рецепт смачної страви

Думаєте, що приготувати на обід, щоб було смачно та швидко? Ми підготували для вас рецепт цвітної капусти в клярі. Запишіть собі рецепт.
Цвітна капуста містить безліч корисних вітамінів – С, К, В6, мінералів та антиоксидантів. У капусті на 100 грамів – 25 калорій. Тому для тих, хто слідкує за своєю фігурою – не варто хвилюватися.
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Капуста в клярі – смачна та корисна страва, яка легка у приготуванні в домашніх умовах. Універсальний овоч можна додавати до будь-яких страв і поєднувати з іншими продуктами. Наприклад, під час приготування супів, салатів та запікання овочів.
Рецепт цвітної капусти в клярі
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 5
- Калорійність на 100 грамів: 112
– 1 кілограм цвітної капусти;
– 3 яйця;
– рослинна олія;
– 150 грамів борошна;
– 100 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;
– гранат;
– петрушка;
– перець;
– сіль.
- Цвітну капусту ретельно помийте, зріжте верхні листки, розділіть на суцвіття.
Суцвіття цвітної капусти/ Фото Unsplash
- У каструлі з підсоленим окропом, відваріть капусту протягом 5 – 7 хвилин.
- Для приготування кляру у мисці збийте яйця, додайте молоко, борошно, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції.
Збиті вінчиком яйця/ Фото Unsplash
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
Подрібнена свіжа петрушка/ Фото Unsplash
- Суцвіття цвітної капусти занурте у кляр, викладіть на пательню.
- На розігрітій пательні з олією, обсмажте капусту з двох сторін до золотої скоринки.
- На паперову серветку викладіть капусту для того, щоб прибрати зайвий жир.
Обсмажена цвітна капуста/ Фото Unsplash
- Помийте, почистіть гранат. Викладіть на тарілку готову капусту, додайте петрушку. За бажанням задекоруйте гранатовими зернятками. Смачного!