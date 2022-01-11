Творимо красу: простий рецепт відомого чизкейку Нью-Йорк

Чизкейк – один із мегапопулярних десертів у всьому світі. І найшанованішою його варіацією є нью-йоркська. Історію цього смаколика та його рецепт читайте на Смачно 24.

Перший чизкейк, ймовірно, був виготовлений на грецькому острові Самос. Тоді цей смачний десерт вважався потужним джерелом енергії. Навіть під час перших Олімпійських ігор у Греції, що відбулися в 776 році до нашої ери, атлетам подавали ніжні десерти із сиру! Весільні пари також пригощали цією солодкою стравою.

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Жителі Нью-Йорка полюбили цей десерт ще в 1900-х роках. Заслуга у створенні чизкейка Нью-Йорк належить Арнольду Рубену, який також був відомий своїми фірмовими сендвічами.

Чизкейк у стилі Нью-Йорк насправді був експериментом, який Рубен зробив із сирним пирогом. Його запросили на вечірку, де йому подали сирний пиріг. Йому так сподобалася страва, що він почав експериментувати з нею і створив те, що ми знаємо сьогодні як нью-йоркський чизкейк.

Рецепт чизкейку Нью-Йорк

Час: 2 години + 6 годин

Порцій: 6

Неймовірний десерт / Фото інстаграм anny cooking

Інгредієнти на діаметр 21 сантиметр:

250 грам печива "до кави";

100 грам вершкового масла;

800 грам крем-сиру;

140 грам цукру;

10 грам ванільного цукру;

3 яйця;

150 грам жирних вершків;

сік і цедра 1/2 лимону.

Приготування:

Для початку подрібніть печиво у дрібну крихту та з’єднайте із розтопленим маслом. Обрану форму застеліть пергаментом, помістіть у неї печиво та сформуйте міцний корж без бортиків. Помістіть основу для чизкейку в холодильник на 10 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів, переставте корж у неї та запікайте 10 хвилин. Крем-сир, вершки, цукор і ванільний цукор змішайте до однорідності. В окремому посуді збовтуємо вінчиком яйця. До сирної маси додайте яйця і ще раз ретельно вимішайте всі інгредієнти. Додаємо цедру і сік 1/2 лимону. Сирну масу виливаємо на корж і розрівнюємо. Під форму із чизкейка на дно духовки помістіть ємкість з 500 мілілітрів кип’ятку. Розігрійте духовку до 130 градусів, випікайте чизкейк близько 1,5 години. Коли чизкейк випечеться, не можна одразу діставати його з духовки. Вставте ложку у дверцята духової печі, щоб вона охолоджувалася повільно. Залиште десерт в духовці до охолодження до кімнатної температури. Коли чизкейк вихолоне, поставте його у холодильник на 4 – 6 годин, ідеальне рішення – на ніч. Для прикраси підійдуть будь-які улюблені фрукти.

Всі компоненти для десерту повинні бути кімнатної температури.

Нехай смакує!

Текст публікації anny.cooking:

Чізкейк Нью-Йорк

Один із найсмачніших рецептів який я готувала

Інгредієнти на діаметр 21 см:

250 г печива до кави

100 г вершкового масла

800 г крем-сиру

140 г цукру

10 г ванільного цукру

3 яйця

150 г жирних вершків

сік і цедра 1/2 лимону

Приготування:

Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Печиво подрібнюємо в крихту, додаємо розтоплене масло і змішуємо.

Форму застилаємо пергаментом, висипаємо печиво і формуємо міцний корж без бортиків

На 10 хв форму з коржем відправляємо в холодильник, і потім випікаємо 10 хв при 180 градусах.Крем-сир, вершки, цукор і ванільний цукор змішуємо вінчиком до однорідності. В окремому посуді збовтуємо вінчиком яйця. Додаємо яйця до сирної маси і до однорідності змішуємо вінчиком. Додаємо цедру і сік 1/2 лимону.

Бортики я нічим нк змазувала, але якщо боїтесь, що прилипне - змажте бортики маслом чи краплею олії і приліпіть пергамент. Сирну масу виливаємо на корж і розрівнюємо. На дно духовки кладемо деко чи будь-яку форму з ~ 500 мл кип‘ятку, і розігріваємо духовку до 130 градусів.

Чізкейк кладемо на середній рівень і печемо 1,5 години.

Після випікання відхиліть духовку і вставте ложку в двері, щоб духовка охолоджувалась повільно. Залиште чіз в духовці до охолодження до кімнатної температури. Після - перекладіть чіз в холодильник на 4-6 годин чи на ніч. Виймаємо з форми, по бажанню прикрашаємо і смакуємо.

Смачного