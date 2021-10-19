Учасник "Пекельної кухні" взяв участь у престижному кухарському конкурсі Bocuse d'Or Україна

Учасник реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) Богдан Горносталь взяв участь у престижному кухарському конкурсі Bocuse d'Or Україна. Він виступив в команді українського шеф-кухаря Сергія Юрчишина.

Поки учасники реаліті-шоу "Пекельна кухня" продовжують боротися за перемогу, у звичайному житті їх чекають нові професійні челенджі.

Читайте також Bocuse d'Or Ukraine: як під Києвом випробовували найкращих кухарів України

Після шоу жодні виклики їм не страшні. Це зрозумів і Богдан Горносталь – учасник "синьої" чоловічої команди.

Після незабутнього шляху, який я пройшов на "Пекельній кухні", вирішив кинути виклик собі як професіоналу і взяв участь в українському етапі відбіркового туру Bocuse d'Or – міжнародного кулінарного конкурсу. В Україні національний відбір проводився вперше, і для мене було честю взяти в ньому участь, – прокоментував Богдан.

Переможцю Bocuse d'Or випадає честь представити Україну на великому фіналі, в якому змагаються кращі кухарі з різних країн світу.



Богдан Горносталь / Фото Новий канал

Богдан Горносталь протягом двох місяців невпинно готувався, щоб гідно виступити в команді відомого шеф-кухаря Сергія Юрчишина.



Сергій Юрчишин та Богдан Горносталь / Фото Новий канал

Сергій Юрчишин шукав помічника на цей конкурс. Згідно з умовами, на момент великого фіналу помічнику не повинно бути більш як 21 рік. Я підходив за віком. Та й із Сергієм ми знайшли спільну мову. Після восьми тижнів підготовки виступили на першому етапі відбіркового туру. Так, ми не пройшли далі, але отримані знання та досвід нічим не заміниш, – пояснив Горносталь.

Чи усміхнеться удача Богдану на реаліті-шоу "Пекельна кухня", і чи стане він переможцем проєкт – дивіться щопонеділка на Новому каналі.