В Україні не найгірше: фото жахливої їжі в лікарнях світу, в реальність яких важко повірити

Доволі часто можна почути нарікання, що в українських лікарнях не надто добре годують. Користувачі мережі поділилися фото, які доводять, що подібна ситуація склалася у всьому світі.

Звісно, потрапивши в лікарню, ніхто не розраховує на вишукані страви для гурманів, які подарують унікальні смакові відчуття.

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Але кожен пацієнт має надію, що їжа щонайменше виглядатиме апетитно. В реальність вона втілюється далеко не завжди, і це стосується лікарень всього світу.

У соціальних мережах люди поділилися світлинами жахливих лікарняних страв, з якими їм доводилося зіштовхуватися. Після побаченого будь-яка домашня їжа виглядає справжнім шедевром кулінара.

Сніданок в угорській лікарні / Фото Boredpanda

Незрозуміла вода в тарілці апетиту не додає / Фото Boredpanda

Італійська кулінарія може здивувати і таким чином / Фото Boredpanda

В Ірландії теж не все добре / Фото Boredpanda

Ось так пригощають в англійській лікарні / Фото Boredpanda

Лікарняний варіант лазаньї / Фото Boredpanda

Вечерю зі стейком уявляєш інакше / Фото Boredpanda

Дивина кулінарії з лікарні в Румунії / Фото Boredpanda

Ілюстрація "Як можна налякати вечерею" / Фото Boredpanda

Польща теж має чим похизуватись / Фото Boredpanda

Веганське меню може виглядати так / Фото Boredpanda