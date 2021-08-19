Українська класика: курячі мазурики родом із Волині

Українська кухня багата не тільки різновидами перших страв чи вареників. У різних регіонах країни є багато смачних м’ясних страв. Волинські мазурики – це хрусткі та водночас ніжні ковбаси, які стануть окрасою будь-якого столу.

Західна Україна славиться різноманіттям домашніх ковбас, одними є мазурики по-волинськи. Це соковиті та хрусткі котлети з курятини чи індички з розплавленим сиром. Автентична українська страва надзвичайно популярна на святкових столах.

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Готовий смаколик за формою схожий на ковбаски або січеники. Хрустка ковбаска чудово смакуватиме із салатом чи картопляним пюре.

Рецепт хрустких мазуриків

Час: 1 година

Порцій: 4



Особливо смачно / Фото Food and Mood

Інгредієнти:

600 грам курячого фаршу;

1 яйце куряче;

25 мілілітрів молока;

50 грам вершкового масла;

50 грам твердого сиру;

50-70 грам панірувальних сухарів;

​​3-4 столові ложки олії;

сіль до смаку;

чорний перець до смаку.

Приготування: