Хай думають, що хочуть, але борщ український, – NYT опублікувало Ольгу Габро та секрет її борщу

Ольга Габро із Житомирщини поділилась своїм секретним рецептом борщу з американським виданням New York Times.

Автори New York Times Марічка Варенікова та Ендрю Крамер написали про українсько-російські суперечки довкола борщу, а окрасою матеріалу стала приємна жіночка з Житомирщини пані Оля, котра поділилась із виданням рецептом свого секретного борщу.

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Ольга Габро з села Борщів, що на Житомирщині отримала примірник зі своїм портретом в американському виданні New York Times нещодавно, хоч надрукований матеріал вийшов ще у листопаді.

Хай думають, що хочуть, але борщ – український, – цитували журналісти Ольгу Габро.

Ольга Габро/Фото Марічки Варенікової

Пані Ольга розповіла як готує борщ та розповіла кілька секретів зі свого рецепту:

Потрібно окремо варити м'ясо, квасолю й картоплю, окремо – буряк і моркву. А змішати все лише перед подачею на стіл, – зазначила Ольга Габро.

Фотографка Оксана Парафенюк також зняла для NYT, як пані Ольга готує борщ, і на розвороті газети можна побачити саме цю світлину.

21 грудня 2020 року

"Борщ – це національна українська страва", "Як вам не соромно, борщ — це українська страва", "Борщ – це не національна російська страва, їхня національна страва – це щі".