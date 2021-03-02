Хай думають, що хочуть, але борщ український, – NYT опублікувало Ольгу Габро та секрет її борщу

2 березня 2021 , 22:49
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Джерело:

фейсбук BBC News Ukrainian

Ольга Габро із Житомирщини поділилась своїм секретним рецептом борщу з американським виданням New York Times.

Автори New York Times Марічка Варенікова та Ендрю Крамер написали про українсько-російські суперечки довкола борщу, а окрасою матеріалу стала приємна жіночка з Житомирщини пані Оля, котра поділилась із виданням рецептом свого секретного борщу.

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Ольга Габро з села Борщів, що на Житомирщині отримала примірник зі своїм портретом в американському виданні New York Times нещодавно, хоч надрукований матеріал вийшов ще у листопаді.

Хай думають, що хочуть, але борщ – український, – цитували журналісти Ольгу Габро.

Ольга Габро/Фото Марічки Варенікової

Пані Ольга розповіла як готує борщ та розповіла кілька секретів зі свого рецепту:

Потрібно окремо варити м'ясо, квасолю й картоплю, окремо – буряк і моркву. А змішати все лише перед подачею на стіл, – зазначила Ольга Габро.

Фотографка Оксана Парафенюк також зняла для NYT, як пані Ольга готує борщ, і на розвороті газети можна побачити саме цю світлину.

До слова, 21 грудня 2020 року Експерти ресторанного путівника Michelin відвідали Росію та віднесли український борщ до російської національної кухні. Такі заяви обурили українців й викликали шквал гнівних коментарів: "Борщ – це національна українська страва", "Як вам не соромно, борщ — це українська страва", "Борщ – це не національна російська страва, їхня національна страва – це щі".