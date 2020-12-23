Представники знаменитого гіда Michelin відповіли, що в Москві борщ вважається фірмовою стравою в багатьох ресторанах.

Експерти відомого ресторанного гіда Michelin відповіли на коментарі українців, після скандалу щодо національної приналежності борщу.

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"Борщ – це національна українська страва", "Як вам не соромно, борщ — це українська страва", "Борщ – це не національна російська страва, їхня національна страва – це щі", – написали українці на сторінці гіда Facebook, звертаючись до авторів гіда англійською мовою.

Крім того, у компанії Groupe Michelin вибачилися та виправили помилку за визначення українського борщу до страв російської кухні. Також повідомили, що розпочали роботу над Мішленівським гастрономічним гідом київськими ресторанами. Про це повідомили представники Посольства України у Франції на сторінці у Facebook.

"Первинну версію пресрелізу, у якій йшлося про "емблематичні національні перші страви російської кухні – борщ та розсольник", після звернення Посольства виправлено. Тепер "на кулінарній сцені в Росії пропонують овочеві та пряні страви, які цінують гурмани, зокрема, розсольник, а також борщ у його можливих формах та варіаціях", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові відкрився перший гастрономічний бутик із власними сомельє.