Український напій IX століття: готуємо буряковий квас
Джерело:Автентична Україна
Освіжаючий напій із буряка має свою давню історію та доволі простий рецепт. Готували квас переважно восени, під час збирання урожаю і зберігали до весни, до нових буряків. Квас бродив у дерев’яних діжках, які ставили в холод.
Традицію пити напій зі зброджених буряків тягнеться ще від IX століття. За словами відомого кулінара Євгена Клопотенка, квас почали пити на території Русі ще скандинавські князі Рюриковичі. Такий коренеплід як буряк був досить поширеними на наших землях і в Скандинавії. Але на Русі буряки не могли довго зберігатися через спекотне літо. Згодом жителі придумали ферментувати буряк та робити з нього квас.
Цікаво Від зерна до полиці: як в Україні виготовляють якісну курятину й при цьому дбають про довкілля
Квас готували з осені й втамовували ним спрагу цілий рік. Цей напій має також лікувальні властивості: він багатий вітамінами, йодом та залізом. Його також використовували як основу для холодних супів і навіть борщу.
Квас, який приготували без дріжджів, методом природного бродіння можна споживати впродовж кількох місяців, поступово додаючи воду.
Рецепт квасу з буряків
Час: 3-5 днів
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 500 грамів буряка;
- 200 грамів цукру;
- вода.
Приготування:
- Буряк помити, почистити, нарізати невеликими кубиками й скласти в банку. Він має займати близько двох третин посудини.
- У банку до буряка додати цукор. У перших рецептах до цих продуктів додавали також кілька житніх сухарів.
- Залити буряк з цукром холодною кип’яченою водою. Вона має накривати буряк на 3-5 сантиметрів.
- Банку накрити марлею, складеною в 4 шари, і залишити настоюватись при кімнатній температурі 3 – 5 днів.
- Квас буде готовий до споживання при появі перших ознак бродіння — пінки на поверхні.