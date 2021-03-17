Володимир Ярославський поділився спогадами про улюблені страви з дитинства

Талановитий кулінар та ресторатор Володимир Ярославський розповів шанувальникам про улюблені страви, як і в дитинстві готувала йому бабуся.

Володимир Ярославський відверто ділиться на своїй сторінці в соцмережах своїми переживаннями, важливими подіями в житі та сьогодні вирішив розповісти про улюблені страви дитинства.

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Про смак дитинства шеф-кухар розповів на своїй сторінці в інстаграм, публікацію так і назвав – "Смак дитинства".

Найбільше я любив їжу, яку готувала моя бабуся. У неї був просто неймовірний борщ, оладки, налисники, запечене і томлене в печі молочне козлятко з картоплею, яке ставало аж карамельною. Згадав і аж мурашки по шкірі, відзначив Володимир Ярославський.

Шеф-кухар додав, що також обожнював вареники з вишнею на пару і кров'янку, яку його бабуся готувала не в кишці, а просто в каструлі. Також Володимиру запам'яталися вчорашні макарони засмажені на сковорідці до хрусту, різноманітну випічку на Маковія.

Окремою сторінкою в історії мого дитинства залишаються наші сімейні походи в ресторан, коли ми проживали в Санкт-Петербурзі, бо там я завжди їв морозиво і "листкові язички" – листкова випічка, додав шеф-кухар.

Володимир Ярославський зазначив, що досі відчуває ці смаки, хоч у його житті він відкривав для себе багато інших нових і не менш цікавих поєднань. Смаки з дитинства суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" відзначив як найкращі.