Вафельні трубочки зі згущеним молоком – готуємо з Ектором

24 лютого 2023, 09:42
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Десерт, який завжди нагадує дитинство – вафельні трубочки зі згущеним молоком. Його сьогодні ми й пропонуємо приготувати для рідних та близьких.

Український шеф-кухар колумбійського походження поділився рецептом вафельних трубочок, для яких вам не знадобиться вафельниця.

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Шеф-кухар готує десерт на сковорідці, якщо у вас газова плита – електроенергія не знадобиться. Відмінною начинкою для трубочок є згущене молоко (іриска).

Рецепт вафельних трубочок зі згущеним молоком

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 5 – 6 штук
Інгредієнти:
 – 100 грамів молока;
 – 100 грамів вершкового масла;
 – 3 курячих яйця;
 – 150 грамів цукру;
 – 1 чайна ложка ванільного цукру;
 – 200 грамів борошна;
 – сіль.
Для начинки:
 – 400 грамів вареного згущеного молока;
 – 30 грамів горіхів.

Приготування:

  • Змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор та ванільний цукор.
  • Додаємо яйця, молоко та розтоплене вершкове масло.
  • Замішуємо тісто вінчиком.
  • Обсмажуємо тісто з обох боків до готовності, скручуємо у трубочки та залишаємо охолоджуватися.
  • Для начинки подрібнюємо горіхи у середню крихту. 
  • Начиняємо трубочки та обвалюємо у горіховій крихті.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак