Вафельні трубочки зі згущеним молоком – готуємо з Ектором
24 лютого 2023, 09:42Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Десерт, який завжди нагадує дитинство – вафельні трубочки зі згущеним молоком. Його сьогодні ми й пропонуємо приготувати для рідних та близьких.
Український шеф-кухар колумбійського походження поділився рецептом вафельних трубочок, для яких вам не знадобиться вафельниця.
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Шеф-кухар готує десерт на сковорідці, якщо у вас газова плита – електроенергія не знадобиться. Відмінною начинкою для трубочок є згущене молоко (іриска).
Рецепт вафельних трубочок зі згущеним молоком
- Час: 45 хвилин
- Порції: 5 – 6 штук
– 100 грамів молока;
– 100 грамів вершкового масла;
– 3 курячих яйця;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 200 грамів борошна;
– сіль.
Для начинки:
– 400 грамів вареного згущеного молока;
– 30 грамів горіхів.
Приготування:
- Змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор та ванільний цукор.
- Додаємо яйця, молоко та розтоплене вершкове масло.
- Замішуємо тісто вінчиком.
- Обсмажуємо тісто з обох боків до готовності, скручуємо у трубочки та залишаємо охолоджуватися.
- Для начинки подрібнюємо горіхи у середню крихту.
- Начиняємо трубочки та обвалюємо у горіховій крихті.
Смачного!